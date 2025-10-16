Diane Keaton: Revelan causa de la muerte de la actriz

La familia de la actriz Diane Keaton, una de las figuras más queridas y emblemáticas de Hollywood, compartió este miércoles un comunicado en el que reveló la causa de su fallecimiento, ocurrido el pasado 11 de octubre.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de cariño y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció por neumonía el 11 de octubre”, se lee en el comunicado difundido por medios como Page Six, People y TMZ.

“Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”, añadieron.

Según informó una fuente cercana a la familia a la revista People, la salud de la intérprete “se deterioró repentinamente, lo cual fue desgarrador para todos los que la amaban”.

La misma fuente añadió que, durante sus últimos meses, Keaton estuvo acompañada únicamente por sus familiares más cercanos, quienes decidieron mantener en privado su estado de su salud.

“Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban al tanto de lo que estaba sucediendo”, señaló.

Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento el domingo, la familia emitió un breve comunicado solicitando “privacidad en este gran momento de tristeza”.

Ganadora del Óscar a la Mejor Actriz en 1978 por su papel en ‘Annie Hall’, dirigida por Woody Allen, Diane Keaton dejó una huella imborrable en la historia del cine. Su trabajo en clásicos como ‘The Godfather’, ‘Manhattan’, ‘Something’s Gotta Give’ y ‘Baby Boom’ la convirtieron en un ícono de talento, elegancia y autenticidad.

La noticia de su muerte, dada a conocer el fin de semana, causó conmoción en la industria cinematográfica. Reconocida por su carisma, su estilo inconfundible y su trayectoria de más de cinco décadas, Keaton se consolidó como una de las actrices más admiradas de su generación.

A Diane Keaton le sobreviven sus dos hijos, Dexter, de 29 años, y Duke Keaton, de 25.

