El nuevo viaje que emprendió Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca 

Si hay algo que caracteriza a Raúl de Molina, conductor del programa El Gordo y la Flaca, es su pasión por viajar y vivir nuevas experiencias. Al famoso presentador de TV le gusta también contar cómo son sus aventuras en nuevos países para que su público conozca más de estos momentos que disfruta.

En esta oportunidad, el cubano-estadounidense viajó con su esposa Millie a España, uno de sus destinos favoritos, y mostró parte de lo que han disfrutado en esta oportunidad.

“En La Coruña. Una ciudad bella frente al mar. Un malecón largo y espectacular y con una arquitectura única y diferente en sus edificios. En Galicia nació mi abuelo Manuel. Pasándolo bien por España y comiendo los mejores mariscos y pescados”, dijo en su mensaje.

Previo a esto, Raúl de Molina había compartido algunos detalles de su visita a Madrid y a Santiago de Compostela. “Estoy en el tren aquí en España, camino a Santiago de Compostela, a 300 kilómetros por hora”, decía el famoso en otra publicación.

Los seguidores del presentador han reaccionado con cientos de mensajes a esta publicación. Algunos de los que han escrito son: “Comida divina en la hermosa Galicia. Qué disfruten”, “Mi ciudad amada. Disfruten mucho”, “Saludos desde la Coruña, están a unos minutos de mi trabajo y mi casa”.

Otros han afirmado: “Deberías ir a Vigo, te va a encantar, se come muy bien, es una ciudad cosmopolita”, “Galicia, calidad, lo mejor del mundo. Amo mi tierra, amo. Bienvenidos”.

El presentador de TV ha confesado anteriormente lo mucho que le gusta España, por lo que cada vez que tiene oportunidad disfruta de los espectaculares paisajes de la nación europea, su gastronomía y su cultura.

Sigue leyendo:

· Clarissa Molina le cuenta a Raúl de Molina quién es su ‘esposo de fin de semana’

· Raúl de Molina agradece a su hija el apoyo recibido tras su cirugía

· Raúl de Molina expresa su preocupación por las redadas de ICE