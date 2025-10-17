España domina el último ranking de la FIFA

La selección de España amaneció este viernes 17 de octubre como la líder absoluta del ranking de la FIFA en el que se catalogan a las mejores selecciones del planeta gracias a que mantiene un gran ritmo competitivo producto de sus múltiples victorias en encuentros oficiales, especialmente tras los dos triunfos que consiguió recientemente en su camino para lo que será el Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con el balance difundido por a FIFA a través de su página web, se llevaron a cabo 173 partidos oficiales en cinco continentes y una serie de amistosos durante este mes de octubre, por lo que los cambios no tardaron en producirse; a pesar de esto La Roja logró consolidar el primer puesto con dos victorias contra los combinados nacionales de Bulgaria y Georgia, por lo que marchan como líderes indiscutibles de su grupo en la Liga de Naciones con 16 unidades.

España logró ubicarse en la primera posición del listado con un total de 1880.76 puntos, mientras que Argentina logró escalar hasta la segunda posición al desplazar a Francia con sus 1872.43 tantos; los galos completan el podio mundial con 1862.71 puntos acumulados tras una victoria y un empate ante Islandia.

Lamine Yamal con España. Crédito: AP

El Top-5 del mundo está completado por las selecciones de Inglaterra y Portugal, las cuáles han venido registrando un positivo rendimiento deportivo; los ingleses vienen de sumar dos victorias ante Letonia y Gales, mientras que Portugal sumó un empate ante Hungría y contra a República de Irlanda.

El avance más importante dentro de todo el ranking FIFA fue el de Níger, país que escaló un total de nueve casillas en esta actualización y se ubicó en el puesto 108; otras naciones que escalaron un total de nueve posiciones fueron Lesoto (ahora en el 144) e Islas Feroe (ahora en el 127).

Presidente de a AFA confirma juego entre Argentina y México. Crédito: Gustavo Garello | AP

Lista de las primeras 15 selecciones del ranking FIFA del mes de octubre de 2025:

1. España: 1880.76

2. Argentina: 1872.43

3. Francia: 1862.71

4. Inglaterra: 1824.3

5. Portugal: 1778

6. Países Bajos: 1759.96

7. Brasil: 1758.85

8. Bélgica: 1740.01

9. Italia: 1717.15

10. Alemania: 1713.3

11. Croacia: 1710.15

12. Marruecos: 1710.11

13. Colombia: 1695.72

14. México: 1682.52

15. Uruguay: 1677.57

