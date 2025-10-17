Cruz Azul renueva el contrato de Erik Lira hasta 2029

La historia de Erik Lira con la Máquina de Cruz Azul sumará varios capítulos más dentro de la Liga MX; esto luego de ponerle fin a varias semanas de especulaciones en las que se habló sobre su futuro.

El mediocampista mexicano llegó a un acuerdo para poder continuar con el club cementero y firmó una extensión de contrato que lo vincula con la institución hasta el año 2029, demostrando así ser una de las figuras más importantes dentro de la plantilla.

El anuncio oficial sobre esta renovación lo realizó el equipo a través de su cuenta en sus redes sociales, donde mostraron su emoción al poder seguir contando con esta figura que se ha ganado el cariño de la afición desde su llegada.

Erik Lira en la Liga MX. Foto: Imago7 / Mauricio Ruiz

“ERIK LIRA RENOVADO. Muy felices de poder anunciar la renovación de nuestro #6. Lira seguirá defendiendo nuestra camiseta con la misma pasión que lo ha convertido en pieza clave del equipo”, publicó el club en sus cuentas oficiales.

Esta renovación asegura la presencia del jugador por al menos cuatro años más, salvo que algún club europeo logre ficharlo mediante una negociación con Cruz Azul, algo que no sería descabellado considerando el interés que ha despertado en el extranjero.

Lira, quien ha expresado en diversas ocasiones su sueño de jugar en el viejo continente, atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Además, se perfila como uno de los futbolistas con mayores posibilidades de estar presente dentro de la selección de México en la Copa del Mundo de 2026, gracias a su regularidad y madurez en el campo.

El mediocampista llegó a Cruz Azul en enero de 2022, procedente de los Pumas de la UNAM cuando apenas tenía 22 años y ya era considerado una pieza fundamental en el equipo universitario. Según datos de Transfermarkt, su traspaso se concretó por una cifra superior a los cuatro millones de euros.

Erik Lira en la Liga MX.

Desde entonces, su evolución ha sido constante y hoy en día, el portal especializado en valores de mercado estima que Lira tiene un valor que supera los ocho millones de euros, lo que lo coloca entre los futbolistas más valiosos de toda la Liga MX y en el punto más alto de su carrera hasta ahora.

Con esta renovación la Máquina de Cruz Azul busca asegurar a uno de sus jugadores más prometedores y refuerza su proyecto deportivo de cara a los próximos años, mientras Lira sigue enfocado en consolidarse como referente del club y mantener vivo su sueño europeo.

Sigue leyendo:

–Christophe Dugarry asegura que Zidane será el técnico de Francia

–Allan Saint-Maximin aseguró que la inseguridad en México no le preocupó

–Italia surge como candidato para que Neymar Jr. regrese a Europa

