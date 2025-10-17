Lewis Crocker abre las puertas a su pelea contra Manny Pacquiao

El legendario boxeador filipino y múltiple campeón mundial, Manny Pacquiao, sigue decidido a sumar un nuevo título mundial a su brillante carrera y es por este motivo que sigue en la búsqueda de un rival de alto impacto con el que pueda conseguir una escalada al cuadrilátero lo antes posible.

Aunque inicialmente todo apuntaba a que su próximo rival sería el estadounidense Rolando “Rolly” Romero, los planes podrían cambiar debido a que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) le ordenó a Romero defender su cinturón de las 147 libras ante Shakhram Giyasov, situación que podría dejar al filipino sin esa pelea pactada para finales de enero.

Ante ese panorama, una nueva posibilidad surge en el horizonte para Pacquiao y es la de poder enfrentar a Lewis Crocker, actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), quien expresó su disposición para recibir al “Pacman” sobre el ring.

El director ejecutivo de Matchroom Boxing, Frank Smith, confirmó el interés que existe por parte de este peleador para poder enfrentarse contra ‘Pacman’, quien es considerado como uno de los mejores pugilistas de los últimos años.

Manny Pacquiao ya tiene fecha para volver al ring en el 2026. Crédito: John Locher | AP

“Claro que nos interesa. Es un nombre enorme”, manifestó el directivo durante una entrevista ofrecida para Boxing Scene en la que sostuvo que este duelo sería de gran valor para la carrera de Crocker.

El pugilista británico conquistó el campeonato welter de la FIB el pasado 13 de septiembre tras derrotar a Paddy Donovan por decisión dividida en una intensa batalla celebrada en el Windsor Park de Belfast. Desde entonces, su nombre ha ganado fuerza dentro del circuito internacional, y una pelea con Pacquiao sería la oportunidad perfecta para consolidar su carrera a nivel mundial.

A pesar de que aún no existen negociaciones formales, en Matchroom Boxing aseguran estar listos si Pacquiao busca ese combate titular.

“Hay grandes opciones (para Crocker) y esperamos tener noticias pronto. Al ver lo que hizo hace unas semanas en Windsor Park, tiene muchísimas oportunidades. Pero aún no ha tenido conversaciones serias con Manny Pacquiao. Podría ser interesante traer a Manny Pacquiao a Windsor Park”, agregó Smith.

Manny Pacquiao en su última pelea contra Mario Barrios. Crédito: AP

Conversaciones en curso

También se dio a conocer que durante esta semana representantes de la promotora se reunieron con Crocker y su mánager, Jamie Conlan, para planear los próximos pasos del campeón. Según Smith, hay tiempo suficiente para concretar una posible pelea con Pacquiao, ya que la defensa obligatoria de la FIB se realizará hasta mediados del próximo año.

“Me reuní con Lewis y Jamie a principios de semana. Vinieron a la oficina y estábamos hablando de lo que sigue. Hay muchas oportunidades; la FIB también ordenó una eliminatoria final entre Paddy Donovan y Liam Paro, lo que significa que, a mediados del próximo año, el ganador de esa eliminatoria peleará por el título de la FIB. Pero, ante todo, vamos a conseguir una pelea para Lewis”, resaltó.

“Saben, Pacquiao posiblemente venció a Mario Barrios en su última pelea. No ganó por decisión, fue reñida. Pero sí, Manny Pacquiao, no hay nada más grande que eso, ¿verdad?”, concluyó Smith en sus declaraciones.

