Maravilla Martínez asegura que México es la Argentina del boxeo

El antiguo campeón mundial de boxeo, Sergio ‘Maravilla’ Martínez, se mostró de acuerdo con unas recientes palabras realizadas por el periodista Cristian Martinoli en las que afirmó que no existe comparación con respecto al fútbol y al boxeo que se practican en México y Argentina; dando a entender que el pugilismo es el mayor deporte de la nación azteca y el balompié es la cuna deportiva de los platenses.

Estas declaraciones las respaldó Maravilla durante un contacto con los medios de comunicación en la Ciudad de México, reconociendo que México se ha convertido a lo largo de los años en el país con la mayor presencia de peleadores de alto nivel y múltiples campeones mundiales que respaldan esta visión; mientras que Argentina respira el fútbol como un estilo de vida y esto les ha permitido ganar varios trofeos en los Mundiales de la FIFA y por eso actualmente son los vigentes monarcas de Qatar 2022.

Sergio ‘Maravilla’ Martínez levantando un título mundial. (AP Photo/Michael Dwyer, File)

“Calculo que sí, por historia. Acá (en México) hay cerca de 300, no sé cuántos campeones, una barbaridad. Creo que, por estilo de vida, en Argentina pateas una piedra y te salen 150 futbolistas, y aquí pasa al revés con los boxeadores”, expresó.

“Entonces, México es un país donde predomina el boxeo y por eso tiene el nivel que tiene. En el nivel va a Estados Unidos y pisan fuerte. Argentina en boxeo está lejos”, agregó el pugilista.

Las palabras de Sergio Martínez se dan también justo después de la goleada 4-0 que sufrió la selección mexicana de Javier Aguirre ante el combinado nacional de Colombia; acompañado además de la eliminación del Tri en el Mundial Sub-20 tras caer justamente ante Argentina.

“La persona que se atreva a comparar el futbol argentino con el mexicano es igual de imbécil que aquel que compara el boxeo argentino con el boxeo mexicano, es igual de imbécil. El futbol argentino es una potencia mundial, el boxeo mexicano es una potencia mundial. Los argentinos nunca van a pelear como los peleadores mexicanos y los mexicanos nunca van a jugar como los argentinos”, dijo Martinoli sobre lo visto en el fútbol por parte de México.

Sergio Martinez contra Matthew Macklin. (AP Photo/Frank Franklin II)

Para finalizar, Maravilla Martínez sostuvo que a pesar de estas derrotas en el fútbol, México es muy superior que Argentina en el boxeo debido al trabajo que se realiza en cada uno de estos atletas para poder llegar a alcanzar la excelencia.

“En el fútbol es grande porque Argentina está al lado de Brasil, tenemos al lado nuestro un país fuerte como Uruguay. La competencia prácticamente local que tiene Argentina es grande y México tiene una competencia con Panamá, Costa Rica, que no tienen el peso que puede tener Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile mismo o Colombia. Entonces México está rodeado de países que futbolísticamente son mucho menos que México y eso limita la evolución del futbol mexicano”, concluyó.

