Maribel Guardia cuenta qué hará con las cenizas de Julián Figueroa

Maribel Guardia, actriz costarricense, reveló qué pasará con las cenizas de su hijo Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

En una entrevista con varios reporteros en México, dijo que no ha sido fácil desprenderse de este recuerdo del cantante, pero que ya ha tomado una decisión sobre qué hacer con los restos del artista.

“Estoy en ese proceso, la verdad es que me ha costado muchísimo trabajo, pero ya tiene el nicho, tiene el nombre de Julián, todo, pero ya solo es cuestión de que yo me decida a hacerlo, que va a hacer muy pronto”, afirmó.

La artista explica que no ha sido nada fácil dar el paso, pero siente que cada vez está más cerca el momento.

Maribel Guardia le explicó a la prensa que dejó atrás la idea de hacerse un collar con las cenizas, pues Victoria Ruffo es una de las personas que conoce que lleva a sus seres queridos de esta manera.

En la conversación, explicó que lleva un arete que usó mucho su hijo. “Con esto me baño, voy a shows, no me lo quito para nada y la verdad es que él vive en mi corazón, no necesito tener sus cenizas, pero por el momento. Es un proceso, nadie sabe esto hasta que lo vive”.

En programas como El Gordo y la Flaca hablaron de este mensaje de la costarricense y explicaron que entienden perfectamente por el dolor que ella atraviesa como madre, al punto que decidió mudarse por los recuerdos que le trae esa casa.

“En un momento pensó llevarla con ella en un collar, pero ahora lleva el aretito y me parece que está bien”, opinó Lili Estefan, conductora del show de entretenimiento de la cadena Univision.

