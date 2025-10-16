Maribel Guardia está planificando una mudanza

Hace unos días, la actriz y cantante Maribel Guardia confirmó que está planeando una mudanza de la casa en la que ha vivido durante años. Uno de los medios que difundió la información fue el programa ‘Ventaneando’.

“Ahora es una buena oportunidad”, aseguró Guardia, al mismo tiempo explicó que considera que “la casa estaba grande, ya me parecía insegura”.

Aunque su antiguo hogar ha servido de refugio durante los momentos más difíciles de su vida, incluyendo la muerte de su hijo Julián Figueroa en 2023, es tiempo de dejarla atrás.

“Amo la casa. La casa está llena de buenas vibras, yo todos los días rezo, la lleno de flores y le doy gracias a esa casa por todos los regalos que me dio”, dijo ante varios medios de comunicación.

Cabe resaltar que Guardia vivió en esa casa desde que su hijo Julián Figueroa nació, es decir, desde hace tres décadas. “En esa casa fui muy feliz y también soy muy feliz de que Dios durante 27 años me regaló un hijo maravilloso”, agregó.

Por los momentos, Maribel Guardia no ha dado detalles de su nueva residencia, aunque seguramente muy pronto compartirá algunos espacios a través

Los rumores sobre su mudanza comenzaron hace algunas semanas, al mismo tiempo que Guardia informó que estaba haciendo todos los trámites correspondientes para depositar las cenizas de su hijo en una iglesia. También dijo que se quedaría con una parte.

Tener una parte de las cenizas en su propiedad es importante para ella, pues incluso es han convertido en parte de su rutina. Hace unos días contó: “Las cenizas de Julián me dan mucha paz, felicidad, tranquilidad. Yo llego del teatro y paso, lo saludo, me pongo a platicar con él y lejos de ponerme triste, me da paz”.

Sigue leyendo:

• Maribel Guardia defiende su amor por su nieto tras declaraciones de su exnuera

• Maribel Guardia revela su infancia dolorosa y cómo superó el abuso

• Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa: “Que se la quede Maribel (Guardia)”