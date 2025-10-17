Max Scherzer le grita a su manager y brilla en la victoria de los Blue Jays ante Seattle (Video)

En el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Max Scherzer protagonizó uno de esos momentos que definen su carácter competitivo. Con un corredor en primera y dos outs en la quinta entrada, el manager de los Toronto Blue Jays, John Schneider, salió al montículo para hablar con su abridor, pero la reacción del veterano fue inmediata y contundente.

Tan pronto Schneider llegó, Scherzer le dejó claro que no tenía intención de dejar el juego. No se sabía si el mánager pensaba reemplazarlo o simplemente discutir cómo enfrentar a Randy Arozarena, pero la respuesta del tres veces ganador del Cy Young fue rotunda: “No”.

Max Scherzer was NOT coming out of this game 😳



Facing his next hitter, he picks up the strikeout to end the 5th!

El derecho respondió con hechos. Acto seguido, ponchó a Arozarena y celebró golpeando su guante, mirando hacia el dugout para que Schneider supiera quién mandaba en ese momento.

Scherzer volvió al montículo para abrir la sexta entrada y retiró rápidamente a Cal Raleigh y Julio Rodríguez, antes de otorgar un boleto a Jorge Polanco en su lanzamiento número 87. Fue entonces cuando Schneider finalmente decidió reemplazarlo con el zurdo Mason Fluharty, quien permitió que Polanco anotara.

El futuro miembro del Salón de la Fama dejó una sólida actuación en un juego crucial: 5.2 entradas, 3 hits, 2 carreras, 4 boletos y 5 ponches, ayudando a que Toronto se impusiera 8-2 y empatara la serie 2-2 ante Seattle.

