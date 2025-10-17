window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Max Scherzer le grita a su manager y brilla en la victoria de los Blue Jays ante Seattle (Video)

El futuro miembro del Salón de la Fama dejó una sólida actuación en un juego crucial: 5.2 entradas, 3 hits, 2 carreras, 4 boletos y 5 ponches

El mánager de los Toronto Blue Jays, John Schneider, a la derecha, saca al lanzador Max Scherzer del juego durante la sexta entrada del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de béisbol contra los Marineros de Seattle, el jueves 16 de octubre de 2025, en Seattle. Crédito: Abbie Parr | AP

Por  Humberto Viera

En el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Max Scherzer protagonizó uno de esos momentos que definen su carácter competitivo. Con un corredor en primera y dos outs en la quinta entrada, el manager de los Toronto Blue Jays, John Schneider, salió al montículo para hablar con su abridor, pero la reacción del veterano fue inmediata y contundente.

Tan pronto Schneider llegó, Scherzer le dejó claro que no tenía intención de dejar el juego. No se sabía si el mánager pensaba reemplazarlo o simplemente discutir cómo enfrentar a Randy Arozarena, pero la respuesta del tres veces ganador del Cy Young fue rotunda: “No”.

El derecho respondió con hechos. Acto seguido, ponchó a Arozarena y celebró golpeando su guante, mirando hacia el dugout para que Schneider supiera quién mandaba en ese momento.

Scherzer volvió al montículo para abrir la sexta entrada y retiró rápidamente a Cal Raleigh y Julio Rodríguez, antes de otorgar un boleto a Jorge Polanco en su lanzamiento número 87. Fue entonces cuando Schneider finalmente decidió reemplazarlo con el zurdo Mason Fluharty, quien permitió que Polanco anotara.

El futuro miembro del Salón de la Fama dejó una sólida actuación en un juego crucial: 5.2 entradas, 3 hits, 2 carreras, 4 boletos y 5 ponches, ayudando a que Toronto se impusiera 8-2 y empatara la serie 2-2 ante Seattle.

