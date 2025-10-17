México vs Portugal: el partido histórico que marcará la reapertura del Estadio Azteca en 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está finalizando las negociaciones para un partido histórico para la Selección Nacional: Portugal sería el rival elegido para la reapertura del renovado Estadio Azteca, que ahora llevará el nombre de Estadio Banorte, en marzo de 2026.

El presidente de la FMF Mikel Arriola confirmó que las negociaciones con la federación portuguesa están prácticamente finalizadas y que el encuentro formará parte del proceso de preparación del Tri rumbo al Mundial que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

“Lo más probable es que sea Portugal. Faltan detalles, pero yo diría que ya está cerrado. Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar y es parte del contrato. Si está en condiciones, jugará”, aseguró Arriola ante los medios.

De concretarse, el amistoso marcaría la primera visita de Cristiano Ronaldo a territorio mexicano, un hecho que generaría una expectación sin precedentes entre los aficionados. El duelo se celebraría durante la ceremonia de reinauguración del Estadio Banorte, recinto que actualmente se encuentra en remodelación para recibir varios partidos del Mundial 2026.

Arriola subrayó que el objetivo de la FMF es mantener una línea de preparación con rivales de primer nivel internacional, dentro de un plan que incluye enfrentamientos con potencias de Asia, Conmebol y Europa.

El calendario del combinado nacional será más exigente que nunca: México disputará unos 15 partidos amistosos antes del Mundial, el doble de los que jugarán la mayoría de las selecciones participantes.

Sigue leyendo:

–Messi lanza su propio torneo internacional de promesas del fútbol en Miami

–Lamine Yamal deja de firmar autógrafos: prepara un acuerdo para vender su firma de forma exclusiva

–La FIFA responde a Trump por el posible cambio de una sede para el Mundial 2026