Alfredo Adame se salva esta semana de la eliminación en La Granja VIP

El actor mexicano Alfredo Adame fue salvado por su compañero Eleazar Gómez en el reality show La Granja VIP, de TV Azteca.

En la noche de este viernes se conoció la decisión en el programa de telerrealidad que estrena su primera temporada y ha tenido una receptividad positiva por parte del público. “Eleazar, dime a quien salvas, si Adame o a Bea, y me vas a dar el nombre ahora”, dijo Adal Ramones.

Luego de esto, Eleazar Gómez explicó que eligió al Golden Boy, por lo que se generó un ambiente de celebración en la granja.

Alfredo Adame salvado en La Granja VIP

“Felicidades, querido Adame”, afirmó el conductor de televisión para luego pedirle a Adame los motivos por los que creía que lo eligieron a él. “Yo creo que la primera razón es porque no lo nominé yo, no lo nominé porque yo no me dejo llevar por prejuicios o criterios de otras personas”.

Eleazar fue señalado de hacer trampa en una de las primeras pruebas de La Granja VIP, por lo que se ganó las críticas del público y de varios de sus compañeros.

“Me siento halagado”, agregó Adame en su declaración. Eleazar, por su parte, dijo que su convivencia con el actor influyó para que quisiera salvarlo, pero sobre todo porque siente que aporta mucho a su juego. También le preguntaron por qué no quiso salvar a Bea y respondió que porque cree que es una buena oportunidad para que ella pruebe el voto del público.

Los comentarios por este momento que se registró no faltaron y algunos de los que se leyeron fueron. “Todos los que somos team Adame vamos a apoyar a la Bea y Teo”, “Esperemos el team Adame apoye a los team Peones”, “Te has ganado un alacrán, todo México, en los calzones, Eleazar. Con Bea no”.

