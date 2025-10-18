Ana Brenda Contreras aclara acusaciones sobre su comportamiento cuando graba

Gaby Mellado llegó a trabajar con la actriz Ana Brenda Contreras y ella mencionó que cuando está en el set no había “armonía”. Por ello, la reconocida actriz se pronunció para aclarar lo que realmente ocurrió cuando se estaba realizando este proyecto para que dijeran eso de ella.

“Yo cuando voy a un set de grabación yo no quiero protagonizar en el set ni quiero protagonizar… o esa yo protagonizo el proyecto que para mí eso significa tener una responsabilidad enorme y una carga enorme de trabajo y liderar un proyecto y crear cosas desde un lugar de mucha responsabilidad“, explicó durante un encuentro con los medios de comunicación.

Ana Brenda mencionó que una de las cosas que ocurren es que normalmente cuando se encuentra rodeada de un grupo de personas muchísimo más pequeño suele ser más amigable de lo habitual, pero considera injusto que aquellos que ni saben cómo realmente es ella se toman el atrevimiento dar declaraciones sobre cómo es trabajar con Contreras cuando llevan poco tiempo sabiendo de cómo estar con ella grabando.

“Pero a mí no me interesa estar protagonizando. Yo observo, yo veo, yo más bien como que estoy desde un lugar más callado y muy pocas veces cuando me siento muy cómoda con muy poca gente soy más a lo mejor abierta. Pero mucha gente, no sé, no me conoce en realidad. Es la realidad de las cosas”, dijo.

Contreras contó que cuando se está realizando un trabajo generalmente las empresas realizan contratos que tienen algunas cláusulas sobre el comportamiento de cada persona y lo que dijo Gaby puede ser considerado como una acusación bastante delicada y que después termina siendo grave porque se presentan diversas situaciones en su contra y no solamente laboral sino a través de las redes sociales.

“A lo que me refiero es que, no sé, cada quien hará lo que quiere, cada quien puede platicar lo que quiera, pero creo que hoy en día sí tenemos que tener consciencia de las cosas que decimos porque creo que se nos puede hacer fácil e incitamos al odio”, reveló sobre las acusaciones que tiene en su contra.

