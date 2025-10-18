Dalilah Polanco sobre la presunta infidelidad de Eugenio Derbez: “Ya pasó”

Dalilah Polanco fue una de las participantes de “La Casa de los Famosos México” y durante el reality show mencionó que hubo una pareja que tuvo en el pasado con quien fue muy feliz, pero finalmente esa persona le terminó siendo infiel. Sin embargo, ella nunca dijo el nombre, pero se habría referido a Eugenio Derbez.

A pesar de que ella ya habló sobre este tema, la prensa le sigue preguntando debido a que él le respondió y quiso dejar claro que simplemente se trató de una dinámica que hicieron durante el reality show y cuando realizaron la interrogante, ella decidió comentar al tiempo que considera que no fue irrespetuosa a ninguna de las dos partes.

“Los ejercicios que hicimos en La Casa regularmente hacían preguntas acerca de nuestras vidas. Yo creo que lo que ya pasó, pasó; me hacen preguntas, las contesté de manera correcta y respetuosa, entonces no le falté el respeto a nadie porque finalmente es parte de mi historia”, dijo la actriz.

Eugenio Derbez rechazó que Polanco haya hablado de una presunta infidelidad, pues él considera que siempre ha hecho las cosas de manera correcta y fue hace más de 20 años cuando ellos decidieron terminar el vínculo sentimental que sostuvieron, razón por la cual no entiende el motivo por el que se sigue hablando de eso después de tanto tiempo que ha transcurrido.

“No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa. Entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”, reveló el comediante.

Alessandra Rosaldo, pareja de Eugenio, fue sincera sobre lo que significa para ella formar parte de esta familia después de tanto tiempo: “Yo amo el apellido Derbez, no lo llevo yo, no soy conocida con el apellido, pero yo soy la señora Derbez, eso me emociona muchísimo, me llena de orgullo… Me llena de orgullo ser la esposa de Eugenio Derbez, me toca la palabra madrastra, pero, pues, soy madrastra de los tres grandes”.

