Édgar ‘Gacelo’ López se queja por la falta de minutos con Tigres de la UANL

El panorama para los delanteros mexicanos dentro de la Liga MX continúa siendo complicado debido a que muy pocos logran consolidarse como titulares en sus respectivas plantillas debido a la presencia de estrellas provenientes del extranjero; esto es algo que se ha venido planteando durante las últimas competencias y de lo que muchos jugadores se quejan constantemente.

Ante esta realidad el delantero de los Tigres de la UANL, Edgar Iván “Gacelo” López, quien reflexionó durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo sobre lo complejo que resulta abrirse paso en el fútbol profesional cuando se juega como ‘9’. El futbolista además reconoció que no basta con el talento para alcanzar la Primera División.

“Es muy complicado llegar a Primera División, no es nada fácil, yo siento que si uno trabaja, si uno está enfocado, llegas. Siempre debe haber talento, pero no todo es el talento, se tiene que trabajar día a día, estar bien de la mente, tomar buenas decisiones, cuidarte, hacer muchas más cosas de las que hacen los demás para poder mantenerte en el alto nivel”, expresó.

El jugador originario de Tijuana señaló que mantener una buena disciplina fuera y dentro de la cancha es esencial, aunque no garantiza el éxito. Asimismo sostuvo que el descanso adecuado, la alimentación y la estabilidad personal son importantes, pero no determinantes.

“Pasa por muchas cosas también, no te digo que con eso se llega o se mantiene, son muchos factores, sí es parte importante del futbolista tener buena alimentación, buen descanso”, agregó en sus declaraciones.

“Gacelo” López, quien tiene 26 años, se encuentra en medio de una etapa un poco extraña en su carrera debido a que llegó a los Tigres de la UANL en calidad de préstamo desde los Diablos Rojos de Toluca en el verano, sumando minutos necesarios para poder ver tiempo en el terreno de juego y es algo que valora porque con su antiguo club no lo iba a vivir.

“Hemos estado en rotación, la verdad que estoy feliz, no conforme, quisiera jugar todos los minutos, pero así es esto, el tiempo que me toque voy a tratar de dar lo mejor de mí y hacer las cosas bien”, enfatizó.

Edgar López en festejo de gol. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“No me fijo mucho en eso (en las críticas), sino en saber que nos ha faltado gol, me ha faltado gol y eso pienso que sale con trabajo, pienso trabajar todos los días, hacer las cosas bien, que se va a dar solo. En lo personal pienso que es trabajo, por eso he tratado de trabajar más para que lleguen los goles”, agregó.

Para finalizar, el jugador mexicano consideró que es un lujo para él poder compartir vestidor con figuras de gran nivel en la Liga MX como André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez; ve en ellos una inspiración y un reto diario para superarse.

“Es un orgullo, me gusta competir en lo más alto, el tener a ellos de compañeros es una competencia interna increíble. Trato de tomarles lo mejor para mejorar, para mi beneficio propio”, concluyó.

