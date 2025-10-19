Cazzu celebra en su concierto el Día de las Madres en Argentina

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida mundialmente como Cazzu, ofreció el sábado un espectáculo cargado de energía, emociones y empoderamiento. Frente a más de 7 mil asistentes, entre los que también se encontraban familias y niños, la “Nena Trampa” se mostró vulnerable, pero también feliz, sexy, segura de sí misma y agradecida por el apoyo y cariño incondicional del público.

“Latinaje en Vivo”, el tour con el que la artista argentina recorre distintos países, aterrizó en el Auditorio Banamex de Monterrey para dejar claro que la maternidad, el desamor y la sensualidad pueden coexistir en el mismo escenario.

A las 21:20 horas, Cazzu apareció entre luces y humo, dando inicio a un espectáculo teatralizado junto a cuatro bailarines, donde cada canción se vivió como una escena. Con temas como “Dolce”, “Piénsame”, “Mala Suerte”, “Balada Malvada”, “Engreído”, “Nena Trampa” y “Mucha Data”, la trapera fusionó ritmos que fueron del trap al bolero, pasando por bachata, salsa, reguetón, cumbia, tango, merengue y corridos tumbados.

Además los fans celebraron con ella el Día de las Madres como en su país Argentina, donde ya era domingo 19 de octubre y se festeja a las mujeres con hijos.

“Gracias por haber venido hasta acá a compartir conmigo. Aquí ahora en México son como las 10 (de la noche) y en Argentina ya es el otro día (domingo) y saben que hoy en Argentina es el día de las madres y como es el día de las madres argentinas (el concierto) se lo quiero dedicar a las mamás presentes aquí, se lo quiero dedicar a mi mamá que me acompañó a esta gira hermosa, a todas las mujeres de mi familia que me están viendo por algún lugar de internet”.

Durante las dos horas de espectáculo, el público se mostró receptivo, cantó con Cazzu, la ovacionó y la sorprendió con globos y soles amarillos cuando interpretó “Inti”, canción que le compuso a su hija de dos años. Visiblemente conmovida, Cazzu habló sobre su maternidad:

“Yo nunca había planeado ni sabía qué iba a ser de mí siendo mamá. Cuando me convertí en mamá me di cuenta que era verdad todo lo que decían de ser mamá. Que era espectacular y empiezas a ver la vida desde otro lugar, pero algo muy importante para mí desde que me convertí en mamá fue nunca perder mi esencia ni permitir que los demás me hagan sentir que mi manera de ser no era compatible con ser mamá”, dijo.

En ese tono de autenticidad, la artista resumió el espíritu de su show enalteciendo a las mujeres.

“Creo que este concierto Latinaje es un resumen de cómo somos las mujeres. Podemos ser las más dulces siendo mamás, también las más enojadas, ser sensuales, vivir nuestra sexualidad y la mejor manera de contrastar y explicar eso, que los mismos que tienen cuernitos levantan un sol y siento que eso es lo más bonito de reconocerse de ser mujer, que puedo serlo todo”, aseguró.

Sigue leyendo: