Cazzu desmiente colaboración con Belinda: “No tuve la suerte de conocerla”

La cantante Cazzu abordó los rumores de una supuesta colaboración con Belinda a su llegada a México donde ofrecerá varias presentaciones . La artista argentina viajó con su hija Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, y fue abordada por la prensa al aterrizar en el Aeropuerto de Ciudad de México.

Los periodistas abordaron a la intérprete y le preguntaron sobre varios aspectos de su vida personal, que incluye su relación con el padre de su hija tras su polémica ruptura que acaparó titulares en 2024. En esa conversación Cazzu fue cuestionada sobre una supuesta colaboración con Belinda, quien también fue pareja de Nodal en el pasado.

Ante esto, Belinda respondió claramente que hasta el momento no conoce a Belinda y que por ende no hay planes de colaboración musical con la artista mexicana por el momento.

“Yo no tuve la suerte de conocerla, la verdad es que eso no es cierto. Pero en verdad todo sigue más o menos igual desde la última vez que me vieron…”, dijo sonriente, declaraciones retomadas por Edén Dorantes para su canal de YouTube.

La artista aseguró que no tiene intenciones de generar polémica sino de crear conciencia con sus palabras. “Las mujeres que siento que usan esta historia de reflejo y les sirve como algo quizá de superación, no fue la forma en que yo la direccioné a las personas, cuando me di cuenta que había cosas para conversar, como lo último que dije en el podcast que di, creo que era interesante conversar de ciertas cosas, me parece bien pero en general nada se hace con el afán de generar más polémica, sino de concientizar con ciertas cositas…”, expresó.

En junio de este año Cazzu habló sobre el interés de las personas de que haga una canción con Belinda. “Siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo, siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien”, explicó.

En ese mismo encuentro con la prensa Cazzu respondió preguntas sobre las recientes declaraciones que Nodal dio en una entrevista en la que habló sobre el polémico fin de su relación con Cazzu.

“No, en verdad no. Yo creo que cuando uno tiene una relación de determinado tiempo, pasan tantas cosas, se comparten tantas cosas con las familias de cada uno que a mí creo que eso es lo que más me dolió. Compartí tanta intimidad con alguien y de repente contarla (la historia) tan rara, tan tergiversada y tan partida, digamos, eso la verdad genera confusión en la gente, yo no haría eso. No hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo he querido muchísimo, lo quise mucho…”, apuntó.

A más de un año de profundos cambios y desafíos en su vida, Cazzu se prepara para ofrecer varias presentaciones en el Auditorio Nacional de Ciudad de México como parte de su gira ‘Latinaje’.

