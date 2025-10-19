Con una polémica expulsión, el Real Madrid ganó al Getafe por la mínima gracias a Mbappé

El Real Madrid se impuso 1-0 al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido que terminó marcado por la polémica. Una expulsión discutida de Allan Nyom en el minuto 78 cambió por completo el rumbo del encuentro y permitió que Kylian Mbappé anotara el gol que mantiene a los blancos como líderes de LaLiga.

El encuentro, de ritmo bajo y con escasas ocasiones, parecía encaminado a un empate sin goles hasta que el árbitro mostró la tarjeta roja directa a Nyom por cortar con el brazo una carrera de Vinícius Jr. La acción, interpretada como una falta leve por la mayoría de los presentes, desató las protestas del banquillo local y de la grada, que reclamaban sanción menor.

Apenas un minuto después de la controvertida expulsión, Mbappé aprovechó una asistencia de Arda Güler para definir con frialdad ante David Soria y poner el 0-1 definitivo en el marcador. El Getafe, descolocado y con un hombre menos, terminó además con nueve jugadores tras la doble amarilla a Sancris en el 84’.

El Getafe neutralizó al Madrid durante más de 70 minutos, impidiendo que los de Xabi Alonso encontraran espacios o ritmo ofensivo. Mbappé y Rodrygo habían tenido las únicas aproximaciones claras del conjunto visitante en una primera parte sin brillo.

En los últimos instantes, cuando el Getafe buscaba el empate con dos jugadores menos, Courtois salvó al Madrid con una parada a quemarropa sobre Coba da Costa, evitando el empate y sellando tres puntos que consolidan a los blancos en lo más alto de la tabla.

Con la victoria, el Real Madrid sigue líder en solitario, aunque el triunfo llega nuevamente envuelto en controversia arbitral, un factor que ha acompañado varias de sus victorias recientes en LaLiga.

