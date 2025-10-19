El Manchester United rompió su maldición en Anfield y derrotó 2-1 al Liverpool en un partidazo

Desde enero de 2016, el Manchester United no ganaba en Anfield, pero este 19 de octubre de 2025, el equipo dirigido por Rubén Amorim rompió el maleficio ante el Liverpool tras llevarse la victoria en el Clásico de Inglaterra con marcador de 2-1.

Apenas transcurría el primer minuto cuando Amad Diallo filtró un pase con el exterior para Bryan Mbeumo, quien definió con precisión ante el portero georgiano del Liverpool.

El gol tempranero no derrumbó al Liverpool, que respondió con orgullo. Gakpo y Salah lideraron el asedio ofensivo, pero la fortuna no estuvo de su lado: dos remates del neerlandés se estrellaron contra los palos, y un disparo de Bruno Fernandes hizo temblar el arco contrario. Fue una primera mitad vibrante.

El United resistió los embates gracias a las intervenciones de Lammens, que tapó un mano a mano crucial a Isak, y al orden defensivo de Maguire y Dalot, quienes despejaron todo balón peligroso en el área. Los visitantes se marcharon al descanso con ventaja mínima y la sensación de estar haciendo historia.

La segunda parte mantuvo la misma intensidad. Salah falló una oportunidad inmejorable y el técnico local buscó respuestas con un triple cambio ofensivo. Su apuesta dio frutos en el minuto 77, cuando un centro tenso de Chiesa recorrió el área y Gakpo lo empujó al fondo para el 1-1.

Anfield estalló, pero la alegría duró poco. Apenas seis minutos después, Harry Maguire apareció en el corazón del área para conectar un cabezazo letal tras un envío de Bruno Fernandes, devolviendo la ventaja al United (1-2).

Los últimos minutos fueron un sufrimiento para los de Manchester. El Liverpool volcó todo su ataque sobre el área visitante, con centros constantes y empuje incesante.

Pero el pitazo final confirmó la hazaña: el United volvió a ganar en Anfield después de casi una década, con un triunfo de carácter, resistencia y eficacia, que supone un impulso anímico importante para su campaña.

