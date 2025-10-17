Shakira tendrá edición especial en Spotify de sus álbumes Pies Descalzos y Oral Fixation

La cantante colombiana Shakira estrenará una edición junto a Spotify con canciones de dos de sus álbumes más icónicos: Pies Descalzos, a 30 años de su aniversario, y Oral Fixation (Vol. 1 & 2).

En este trabajo, según reseña un boletín de prensa, “la artista reflexiona, discute el impacto y comparte historias nunca antes contadas sobre la creación de los emblemáticos álbumes. Los episodios también incluyen a la artista interpretando nuevas versiones de sus canciones más queridas”.

Este material estará exclusivamente en Spotify desde el 22 de octubre y se tiene previsto que incluya una nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’, junto con Ed Sheeran, Beéle. Además, está previsto que participe un ensamble de cuerdas de 14 piezas.

Shakira lanzará dos nuevas versiones de exitosos álbumes. Crédito: Spotify | Cortesía

La elección de estos álbumes no es casual, debido a que la colombiana superó con estos discos los 6.100 millones de reproducciones globales en la plataforma.

Shakira, una cantante que llega a las nuevas generaciones

Además, en tan solo Estados Unidos, la audiencia ha contribuido a más de 955 millones de reproducciones.

El país en donde más la escuchan es México, superando incluso a su natal Colombia, explica Spotify en su reseña.

Otros datos que revelan son: “Más del 50 por ciento de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las reproducciones de Pies Descalzos son de oyentes de entre 30 y 44 años, un reflejo de cómo su música tiende puentes generacionales”.

También explican que el éxito de estos álbumes aumentó luego de que la barranquillera se presentara en el Super Bowl en el 2020. “Pies Descalzos registró un incremento del 117% en las reproducciones semanales globales, mientras que Oral Fixation experimentó un incremento aún mayor, del 213%, en comparación con la semana anterior”, explicaron.

