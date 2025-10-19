Los Dodgers y Shohei Ohtani impulsan alza de precios de entradas para la Serie Mundial 2025

Shohei Ohtani no solo fue la gran figura de la noche con tres jonrones en el juego que selló el pase de Los Angeles Dodgers a la Serie Mundial, sino que también impulsó un alza notable en los precios de las entradas para el Clásico de Otoño.

Tras la victoria de los Dodgers 5-1 sobre los Milwaukee Brewers, que completó la barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, ESPN reportó que los precios de los boletos comenzaron a dispararse en el mercado secundario. Este sábado, los precios más económicos rondaban los $900 dólares, mientras que los más caros superaban los $3,000 dólares, en caso de que la serie inicie en Toronto.

Si el Dodger Stadium es el escenario del Juego 1, los precios oscilan entre $950 y $4,500 dólares, sin incluir suites de lujo. A estas cifras se deben sumar impuestos y cargos por servicio, según las normas de cada ciudad.

La Serie Mundial comenzará en casa de los Toronto Blue Jays si logran eliminar a los Seattle Mariners, quienes lideran 3-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de reanudar la acción este domingo en Canadá. Si Seattle avanza, la serie se abrirá en Los Ángeles.

Los Dodgers, por su parte, se convirtieron en el primer equipo de la Liga Nacional que disputa dos Series Mundiales consecutivas desde 2009, y buscan ser el primer conjunto en revalidar el título desde el año 2000.

