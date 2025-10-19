Max Verstappen sacó los dientes en Austin para llevarse el GP de Estados Unidos de la F1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), para sumar su 68ª victoria en la Fórmula 1 y la quinta de la temporada.

El cuatro veces campeón del mundo, de 28 años, dominó la carrera de principio a fin y cruzó la meta por delante del británico Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quienes completaron el podio.

Detrás de ellos, el siete veces campeón Lewis Hamilton (Ferrari) finalizó cuarto, seguido del australiano Oscar Piastri (McLaren), actual líder del campeonato.

Con este resultado, Piastri mantiene el primer lugar del Mundial con 346 puntos, 14 más que Norris y 40 sobre Verstappen, cuando restan cinco Grandes Premios para el cierre de la temporada.

El británico George Russell (Mercedes) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) terminaron sexto y séptimo, respectivamente. El doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) sumó un punto al finalizar décimo, mientras que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el británico Oliver Bearman (Haas) fueron octavo y noveno.

Carlos Sainz (Williams) no pudo completar la carrera y abandonó en la séptima vuelta por problemas mecánicos. Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) cruzó la línea en el puesto 17.

El próximo compromiso del Mundial será el Gran Premio de México, que se disputará el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

