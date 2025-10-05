McLaren se consagra campeón de constructores de la F1 y alcanza su décima corona

La escudería McLaren, que cuenta con el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris como principales referentes, revalidó matemáticamente este domingo el título Mundial de Constructores de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Singapur.

El equipo de Woking alcanzó su décima corona desde su fundación en 1966, consolidando así una de las etapas más dominantes de su historia reciente.

A McLaren, dirigida por el italiano Andrea Stella, le bastaba con sumar 13 puntos para asegurar el campeonato. Sin embargo, la combinación del tercer puesto de Norris y el cuarto lugar de Piastri permitió al equipo sumar 27 unidades en el circuito urbano de Marina Bay, cerrando cualquier posibilidad matemática para sus rivales cuando aún restan seis carreras para el final de la temporada.

El equipo británico, que había recuperado su protagonismo en los últimos dos años gracias a la evolución del monoplaza MCL38, celebró este nuevo logro bajo las luces de Singapur. Con esta conquista, McLaren suma diez títulos de constructores, después de haber alcanzado sus primeros campeonatos en 1974 y 1984, seguido por los obtenidos en 1985, la racha de cuatro consecutivos entre 1988 y 1991, y el de 1998.

Este nuevo triunfo marca además el regreso definitivo de McLaren a la élite, luego de años de altibajos y de una reconstrucción que comenzó con Stella al mando y un dúo de pilotos jóvenes que se consolidan como el futuro inmediato de la Fórmula 1.

