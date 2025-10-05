George Russell dominó de principio a fin el GP de Singapur de la Fórmula 1

El británico George Russell (Mercedes) se llevó este domingo una contundente victoria en el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula 1, disputado bajo el calor y la humedad del circuito urbano de Marina Bay.

Con este triunfo, su quinto en la categoría y segundo del año, el piloto de 27 años dominó de principio a fin tras partir desde la ‘pole’.

Por detrás, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó una sólida actuación para quedarse con la segunda posición, mientras que el británico Lando Norris (McLaren) fue tercero.

A pesar del resultado, Norris solo pudo recortar tres puntos a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que finalizó cuarto y se mantiene líder del campeonato con 336 unidades, 22 más que Norris y 63 por delante de Verstappen.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) completaron una destacada jornada: el asturiano fue octavo tras una gran remontada y una vibrante lucha con el francés Isack Hadjar (RB), mientras que Sainz remontó desde la decimoctava posición hasta terminar décimo.

Entre los debutantes, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sorprendió con un meritorio quinto lugar, superando en el tramo final al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en la decimosexta posición en su primera participación en Marina Bay.

La Fórmula 1 ahora deja Asia y se prepara para su gira americana, que comenzará con el Gran Premio de Estados Unidos en Austin (Texas) y seguirá en México, antes de cerrar la temporada con las citas de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

Sigue leyendo:

–Sergio ‘Checo’ Pérez sobre su retorno a la Fórmula 1: “Empujaré al equipo con mi experiencia”

–“La decisión más difícil de mi vida”: Lewis Hamilton anuncia la muerte de su perro Roscoe

–Max Verstappen se llevó el GP de Italia pero Piastri defendió su liderato de la Fórmula 1 2025