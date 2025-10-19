Migbelis Castellanos publica video del bautizo de su hijo Caden y deja ver el rostro del bebé

La presentadora venezolana de televisión Migbelis Castellanos bautizó a su hijo Caden y compartió en su cuenta en Instagram un video de este momento especial para su familia.

Para acompañar este video, la conductora de Desiguales escribió: “Una nueva creación de Dios”.

Además de esto, indicó: “Dicen que se parece al papá y que tiene la personalidad de la mamá. Como sea, lo único que deseo es que siempre crezca en la fe”.

Los seguidores de la venezolana reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Qué bello, vale. Tan pendiente del cura”, “El niño es como la mamá, pega con todo el mundo”, “Primera vez que dejan ver la cara del bebé, es hermoso. Dios lo bendiga y lo cuide”.

Otros escribieron: “Tan bello, Dios mío”, “Muchas bendiciones”, “Qué belleza de baby es muy bendecido tener unos padres maravillosos que se ve el gran amor que se tienen y le tienen a su bebé miles de bendiciones”, “El único bebé al que le gustan los bautizos, está precioso, Dios lo bendiga”.

Migbelis Castellanos: ¿por qué ocultaba el rostro de su bebé?

La venezolana había mantenido un poco de hermetismo sobre el rostro de su bebé y había explicado las razones por las que no quería publicar imágenes en las que se le viera su cara.

“Lo mostré cuando tenía apenas un mes de nacido, y ahora luce completamente distinto. De hecho, cada mes siento que cambia muchísimo. Si me ven en la calle con él, me llena de alegría que lo conozcan. No lo estoy escondiendo, simplemente siento que aún es muy pequeño para la exposición que implica compartirlo con miles de personas en redes sociales”, explicó a un seguidor que le preguntó acerca de los motivos por los que no compartía material de su rostro.

