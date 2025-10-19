Trump tilda a Petro de “líder del narcotráfico” y elimina ayuda financiera a Colombia

El presidente Donald Trump anunció este domingo el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico, y describió a su homólogo colombiano, Gustavo Prieto, como “un líder del narcotráfico”.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.”, indicó Trump en Truth Social.

#Atención Escala la tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia: el presidente Donald Trump acusó a su homólogo Gustavo Petro de ser un "líder del narcotráfico que fomenta la producción de la droga" y anunció recortes en el apoyo económico para la lucha contra ese delito. pic.twitter.com/aUmmDZTaR0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 19, 2025

“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, añadió el mandatario estadounidense.

Además, amenazó con que si Petro no cerraba “estos campos de exterminio de inmediato”, Estados Unidos “se los cerrará”.

Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber “incumplido manifiestamente” en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

En respuesta, Petro afirmó que las Fuerzas Militares de su país dejarían de depender del armamento de Estados Unidos.

Esta decisión se produce además en medio del “conflicto armado” que Estados Unidos declaró recientemente contra el narcotráfico, y que ha incluido el bombardeo de hasta seis supuestas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, incluye el empleo de aviones y naves por parte del país norteamericano.

Sin embargo, ha causado una tensión creciente entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

Sigue leyendo: