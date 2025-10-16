Trump anuncia reunión con Putin en Hungría para avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin en Budapest, Hungría, para mantener “más conversaciones sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania”.

El anuncio lo hizo a través de su plataforma Truth Social, tras calificar de “muy productiva” una conversación telefónica con el líder del Kremlin.

“Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, y fue muy productiva”, escribió Trump. “El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos. Creo firmemente que este éxito contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”.

En su publicación, el mandatario subrayó que la llamada de este jueves “ha dado un gran paso adelante” hacia el fin de la guerra.

El mandatario estadounidense agregó que ambos dirigentes acordaron celebrar una reunión de sus asesores de alto nivel la próxima semana, encabezada del lado estadounidense por el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras se ultiman los detalles logísticos del encuentro entre ambos líderes.

Trump precisó que durante la conversación también discutieron sobre el comercio entre Estados Unidos y Rusia una vez que finalice el conflicto en Ucrania, así como sobre temas humanitarios.

“El presidente Putin agradeció a la primera dama, Melania, su compromiso con los niños”, añadió el presidente, señalando que el líder ruso “se mostró muy agradecido y afirmó que este compromiso continuará”.

Segundo encuentro

El encuentro en Budapest sería el segundo cara a cara entre Trump y Putin en menos de dos meses, después de la cumbre del pasado 15 de agosto en Alaska, que no logró concretar un avance hacia un acuerdo de paz pero fue considerada por analistas internacionales como un éxito diplomático para Moscú.

Trump se reunirá este viernes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Despacho Oval, para discutir los resultados de su conversación con Putin y “mucho más”.

El anuncio ocurre pocos días después de que el propio Trump sugiriera que Washington podría entregar a Ucrania misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk, un gesto interpretado como un nuevo giro estratégico para aumentar la presión sobre Moscú en el terreno militar.

Por su parte, Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin, compartió la publicación de Trump en la red social X, calificando la próxima reunión como “positiva e importante para el mundo”.

En un mensaje posterior, acusó a “los belicistas del Reino Unido y la Unión Europea” de intentar frustrar las perspectivas de paz, aunque aseguró que “el diálogo, la paz y la cooperación entre Estados Unidos y Rusia prevalecerán”.

