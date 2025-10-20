Alicia Machado le envía un mensaje a Trump por su operativo en el mar Caribe 

Aunque Alicia Machado ha hecho duras afirmaciones en el pasado contra Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recientemente ha mostrado su respaldo al republicano por el operativo que ordenó desde hace semanas en el mar Caribe con la intención de acabar con el Cartel de los Soles, que según asegura está liderado por Nicolás Maduro.

En un reciente evento, el programa Hoy Día, de Telemundo, le preguntó a la Miss Universo 1996 qué opina de estas acciones por parte del mandatario y la actriz venezolana contestó: “El presidente Trump, todo mi respeto, todo mi apoyo”.

Luego de esto, la ex reina de belleza comentó: “Ojalá lo logremos, estamos confiando en él y el presidente Trump, que me conoce y sabe de mí, siempre sabe de mí, que sepa que obviamente lo estoy apoyando y que los venezolanos estamos esperando con mucha esperanza”.

La ganadora de La Casa de los Famosos en su primera temporada ha decidido dejar atrás las diferencias con Trump por su país, demostrando el interés que tiene porque ocurra un cambio político.

En redes sociales hubo una gran cantidad de reacciones a estas declaraciones de Alicia Machado. La mayoría para celebrar la respuesta que dio sobre el tema Venezuela.

“Bravo”, “Sentido común y apoyamos a Trump por la paz de Venezuela y el mundo”, “Bravo, Alicia”, “Bien Alicia así es. Lo personal a un lado Bravo así es, venezolanos unidos, los buenos somos más”, escribieron algunos.

El operativo de Trump intenta frenar el envío de drogas desde países como Venezuela hacia los Estados Unidos. Inicialmente, se ha hecho un despliegue en el mar Caribe, pero el presidente estadounidense no descarta operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano con la intención de erradicar a grupos de narcotraficantes.

