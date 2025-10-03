Miss Puerto Rico le responde a Alicia Machado por criticarla 

Zashely Alicea, Miss Puerto Rico 2025, visitó el programa La Mesa Caliente y aprovechó la oportunidad para responderle a Alicia Machado, quien la criticó por su desempeño en el concurso nacional.

Verónica Bastos, una de las conductoras del programa, le preguntó a la reina boricua de belleza: “Hay un poco de presión algunas veces porque siempre se espera de Puerto Rico grandes cosas. Hace poco Alicia Machado hizo un comentario sobre tu actuación, específicamente en el certamen, que luego borró”.

Ante esto, la modelo dijo: “Entiendo que las redes sociales son para opinar, para eso están, pero todos tenemos opiniones y gustos distintos. No presto atención negativa a estos comentarios, los recibo, los respeto. A Alicia la admiro desde hace años, la respeto muchísimo, así que recibo el comentario. Igualmente dejo saber que Puerto Rico tiene mucho para dar, no podemos dar todo desde ya, tenemos que dejar una sorpresita ahí”.

Zashely indicó que ha tenido también un entrenamiento mental para evitar que este tipo de mensajes le afecten.

¿Qué dijo Alicia Machado de Miss Puerto Rico 2025?

Todo ocurrió en una publicación de un video de Osmel Sousa, quien asesoraba a la boricua antes de ir al Miss Universo.

“Hoy nos visitó en la oficina nada más y nada menos que Miss Universe Puerto Rico 2025. ¡Bellísima!”, escribió el llamado Zar de la belleza.

Ante esto, Alicia Machado no dudó en comentar y consideró que debía mejorar su pasarela: “Escuchen muchachas, escuchen. Cogen unas mañas de caminar. Muy tiesa, le falta alegría”.

Estas palabras causaron molestia entre algunos boricuas, pues consideraron que no era la manera de corregirla, pero hubo quienes valoraron su mensaje de forma positiva, pues creen que con esto Zashely puede tomar consejos y lograr una evolución importante para el certamen que se celebrará en noviembre en Tailandia.

Sigue leyendo:

· Alicia Machado cuestiona por qué solo ella habla de su romance con Ricardo Arjona

· Alicia Machado dice el temor más grande que ha tenido como mujer

· Alicia Machado habla de su retiro de los realities