Arrestan a hispano de Brooklyn tras dispararle fatalmente a joven en edificio, dice la policía

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) detuvo y acusó a un hispano de Brooklyn de asesinato luego de que supuestamente abrió y le quitó la vida a un joven de 24 años en el edificio donde vivía el domingo.

Las autoridades arrestaron a Yonathan Guzmán, de 22 años, poco antes de las 5:00 de la tarde, acusándolo de asesinato y tres cargos de posesión criminal de armas, indicaron los agentes.

Guzmán está siendo acusado de dispararle al hombre dentro del edificio de apartamentos en Dorchester Road, cerca de la calle 21 Este en Flatbush, la madrugada del domingo. El NYPD informó que respondió a una llamada al 911 sobre un disparo en el domicilio a las 2:00 de la madrugada aproximadamente.

Los oficiales hallaron al joven con un impacto de bala en el torso, de acuerdo con los funcionarios. Fue llevado al Hospital del Condado de Kings, donde fue declarado muerto.

El NYPD no ha dado a conocer el nombre de la víctima mientras trabaja para notificar a su familia. Aseguraron que están investigando un probable motivo del tiroteo y las circunstancias que lo condujeron.

Los tiroteos en la Comisaría 70 del NYPD, que abarca zonas de Flatbush, Midwood y Prospect Park South, descendieron en uno hasta el 12 de octubre del presente año, en comparación con el mismo período de 2024, de acuerdo con los datos del departamento de policía.

Los homicidios en la comisaria se mantuvieron estables, con tres de cada año hasta esa fecha. En toda la Gran Manzana, los tiroteos y los homicidios han bajado un 21% y un 16%, respectivamente, según la policía de Nueva York.

