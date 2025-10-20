Blue Jays definirá Serie Mundial ante Dodgers tras agónico triunfo en el Juego 7

La espera de más de tres décadas ha terminado. Los Toronto Blue Jays se proclamaron campeones de la Liga Americana al vencer dramáticamente 4-3 a los Seattle Mariners en un electrizante Juego 7 de la Serie de Campeonato.

Con esta victoria, los Azulejos aseguran su boleto al Clásico de Otoño, donde se medirán a los Los Angeles Dodgers en un inédito duelo por el título de la Major League Baseball (MLB).

La novena canadiense, que obligó el séptimo y decisivo encuentro tras ir abajo en la serie, concretó la remontada con un batazo que pasará a la historia de la franquicia.

George Springer, el héroe inesperado de la remontada

El partido se mantuvo tenso y con una pizarra cerrada. Con el marcador 3-1 a favor de Seattle en el séptimo inning, la presión recaía sobre el bullpen de los Mariners. Fue entonces cuando el jardinero George Springer se erigió como la figura de la noche.

Springer, en una jugada crucial, conectó un espectacular home run de tres carreras que volteó el marcador a un definitivo 4-3. El batazo, que se fue por el jardín izquierdo-central, arrastró a Addison Barger y Isiah Kiner-Falefa, desatando la euforia en el Rogers Centre.

Tras la voltereta, el bullpen de Toronto, con una actuación inquebrantable en las entradas finales, selló la victoria para entregarle a la ciudad el primer banderín de la Liga Americana desde 1993, año en que consiguieron su última Serie Mundial.

Serie Mundial definida: choque de titanes contra los Dodgers

Con el boleto asegurado, los Blue Jays ahora enfrentarán a los poderosos Los Angeles Dodgers, que previamente habían barrido su Serie de Campeonato ante los Milwaukee Brewers.

La Serie Mundial 2025, que comenzará este próximo viernes, enfrentará a dos equipos con historias contrastantes: el regreso a la cima de Toronto después de 32 años de sequía, contra la maquinaria de Los Ángeles que ha dominado la Liga Nacional.

Los Blue Jays tendrán la ventaja de la localía en este Clásico de Otoño al haber terminado la temporada regular con el mejor récord de la Liga Americana.

