El consejo que Vladimir Guerrero le dio a su hijo para el Juego 7 de la Serie de Campeonato

Con la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) al límite, forzando un decisivo Juego 7 entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners, el toletero Vladimir Guerrero Jr. recurrió a la fuente de conocimiento más valiosa: su padre, el inmortal de Cooperstown, Vladimir Guerrero.

A pesar de que el miembro del Salón de la Fama nunca disputó un Juego 7 durante su ilustre carrera de 16 temporadas en las Grandes Ligas, su vasta experiencia en momentos cumbre de la postemporada le permitió darle a su hijo el coaching mental y estratégico necesario para enfrentar el juego más importante de la campaña.

La clave de Vladdy Sr.: mantener la calma

Guerrero Jr. reveló que la clave del consejo de su padre se centró en la gestión de la presión y la concentración, un mensaje atemporal que trasciende la diferencia entre eras de la MLB.

El padre instó a su hijo a enfrentar el encuentro con la misma mentalidad que si fuera el primero de la temporada regular, evitando que la tensión de un juego de vida o muerte afecte su desempeño en el home plate.

“Me dijo que pensara que era un juego normal, que no me estresara, que no me pusiera nervioso y que no me metiera más presión de la cuenta“, confesó el inicialista de los Blue Jays durante una entrevista con Ken Rosenthal.

Vladimir Guerrero. Crédito: AP

El consejo del histórico jardinero dominicano buscaba simplificar el momento, recordándole a su hijo que, más allá del contexto, el béisbol sigue siendo el mismo: “Me dijo: ‘Solo ve y juega béisbol, no pienses en nada más, solo en eso’.”

Guerrero Jr. también destacó que su padre le recalcó la necesidad de mantener su enfoque en la ofensiva, especialmente después de que el manager John Schneider reordenara el lineup para el Juego 6, un movimiento que terminó siendo crucial para llevar la serie al máximo.

El joven slugger, quien está teniendo una postemporada memorable (bateando para .462 con seis jonrones antes del Juego 7), se mostró agradecido por el apoyo de su familia en estos momentos decisivos, sabiendo que la sabiduría de su padre lo preparó para enfrentar con serenidad el desafío por el banderín de la Liga Americana.

