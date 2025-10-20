Cardi B se declara fan de Ana Gabriel al cantar a todo pulmón en su concierto

La rapera y ganadora del Grammy Cardi B sorprendió a sus seguidores al demostrar que es una gran fan de la cantante mexicana Ana Gabriel. Cardi B asistió al concierto que Ana Gabriel ofreció en el UBS Arena, en Belmont Park, Elmont, como parte de su gira internacional Claro de Luna.

Cardi B, quien tiene raíces latinas, publicó una serie de videos en sus historias de Instagram grabándose a sí misma durante el concierto mientras cantaba a todo pulmón varias de las canciones de Ana Gabriel.

La famosa rapera demostró ser una ferviente fan de la artista sinaloense y lo demostró al cantar temas como Es Demasiado Tarde, ¡Ay, amor! y ¿Quién como tú?, durante el concierto como una fanática más.

Cardi B, quien es una artista sumamente famosa en Estados Unidos y la segunda rapera en ganar un Grammy en la categoría Álbum del Año, no tuvo ningún problema en demostrar su faceta como fan y expresar su admiración hacia una artista cuya música ha escuchado durante toda su vida.

Esta no es la primera vez que la rapera expresa su admiración por la música mexicana. En una entrevista en 2023 con Vogue Latinoamérica Cardi B mencionó lo que significa la música mexicana para ella y qué artistas admira. “La música mexicana ha sido una parte importante de mi vida. Amo a Ana Gabriel, a Luis Miguel, a Rocío Dúrcal, que no es mexicana, pero es prácticamente un ícono de la música mexicana. Son artistas que amo y me encantan”, contó.

Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la artista, tiene una gran influencia de la cultura latina por su familia paterna. Así lo confirmó en su entrevista con Vogue.

“Soy naturalmente una persona con sabor. Mis raíces me dan mucha actitud. La familia de mi mamá siempre vivió alejada de nosotros porque estábamos en la ciudad. Pero la familia de mi papá siempre estuvo cerca. (…) Cuando crecí entendí la diferencia entre color, textura del cabello, etc. y eso me hizo apreciar más el cómo me veía”, dijo en aquella ocasión.

Cardi B actualmente está embarazada de su cuarto hijo, el primero de su reciente relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs. La artista tiene tres hijos con su exesposo Offset: Kulture Kiari Cephus, Wave Set Cephus y Blossom.

