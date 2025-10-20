Niurka Marcos defiende a Lupillo Rivera luego de que Belinda lo demandara

Niurka Marcos defendió a Lupillo Rivera, con quien ha tenido una relación de amistad después de haber participado en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

En una conversación con varios reporteros, la “mujer escándalo”, como también es conocida, habló de la reciente demanda que Belinda le puso al “Toro del Corrido”, debido a las afirmaciones que el famoso hizo en el libro ‘Tragos Amargos’.

“Yo creo que la libertad de expresión es un derecho que todos tenemos los que en algún momento nos hemos sentido difamados, tenemos también el micrófono de ustedes para dar una opinión”, indicó.

Niurka Marcos defiende a Lupillo Rivera de Belinda

La actriz cubana luego soltó un controversial mensaje, pues dijo que Belinda debió haber hecho que Lupillo firmara una carta de confidencialidad de lo que pasó en su supuesta relación si quería evitar que él contara algunas anécdotas más adelante.

Niurka Marcos defendió al artista por contar lo que él quiera: “Eso nadie lo puede evitar porque él está hablando desde su experiencia. Él tiene derecho a expresar sus sentimientos, su punto de vista. Todo en la vida es según el cristal con que lo miras”.

“Entre ellos hubo sabrosería, cuchi, cuchi, sube y baja”, aseguró la exparticipante del reality show La Casa de los Famosos.

A Lupillo lo demandó Belinda por presunta violencia digital. La justicia mexicana ordenó una serie de medidas a favor de la actriz, entre ellas la prohibición de acercamiento o intento de comunicación a ella por parte del hermano de Jenni Rivera.

Este mensaje lo dio la artista para promocionar su obra ‘Zafira’, una pieza teatral que, según ha comentado en programas como Ventaneando, es toda una experiencia divertida. “Es un formato único porque una de las características importantes de Zafira es romper esa cuarta pared y la participación con la audiencia, con la gente que esté de visita”, aseguró acerca de este espectáculo en el que comparte con figuras como su exnuera Leslie Gallardo.

