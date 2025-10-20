Trevon Diggs pide $4 millones de dólares por la mansión donde sufrió una conmoción cerebral

El pasado 16 de octubre, Trevon Diggs sufrió una conmoción cerebral provocada por un accidente doméstico, según confirmó el entrenador Brian Schottenheimer. Por los momentos no se han dado detalles sobre la lesión.

Lo que sí se está resaltando en medios de comunicación es que el accidente ocurrió dentro de la misma propiedad en Texas que el jugador de fútbol americano puso en venta hace unos meses. La propiedad está ubicada específicamente en Frisco y su valor en el mercado es de $4 millones de dólares.

Diggs había intentado vender la propiedad durante mucho tiempo, incluso, originalmente entró al mercado de bienes raíces por $4.4 millones de dólares.

La propiedad data de los años 90, pero se mantiene en buen estado gracias a las reformas y mantenimiento que se le ha hecho en los últimos años.

En el listado, disponible en la página web de Engel & Völkers, se describe la propiedad como “una joya arquitectónica ubicada en la prestigiosa comunidad Stonebriar de Frisco, una comunidad con vigilancia”.

También se resalta en el listado que está”ubicada a solo minutos de The Star District, Legacy West y Grandscape, esta casa es la cumbre del lujo en Frisco”.

La casa principal tiene una extensión de 9.787 pies cuadrados, seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Como no se han dado detalles del accidente, no se sabe en qué parte de la propiedad exactamente ocurrió.

Lo que sí se sabe es que la propiedad también tiene extensas áreas verdes, terraza, piscina estilo resort, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

La conmoción cerebral también ha hecho que el jugador de los Dallas Cowboys no pueda participar en el partido del domingo contra los Washington Commanders.

