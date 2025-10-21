Adamari López aclara que no hay vínculo con AMLO y opina del impacto de la IA

Adamari López en los últimos días ha sido noticia en los principales titulares del mundo del entretenimiento por aparecer supuestamente en una relación amorosa con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien presuntamente habrían tomado fotos juntos. Sin embargo, la conductora de origen puertorriqueño aprovechó para aclarar que todo esto se trata del uso de la inteligencia artificial y desmintió tener algún tipo de romance con él.

Durante su pódcast con su comadre Chiquibaby, explicó que esta no es la primera ocasión en que suceden cosas de este tipo y mencionó que esa ni ninguna de las otras relaciones en las que la han vinculado han sido reales: “Esa no es la única personalidad política con la que se me ha relacionado. También se me relaciona con otro político, otro expresidente mexicano”.

López mencionó cómo el avance de la tecnología constantemente le juega un aspecto negativo a las personas: “En muchas ocasiones uno conoce a gente, se toma fotos, se graban videos, se comparte en un lugar público, y te pueden inventar una relación amorosa; en otras ocasiones no has conocido a ninguna de esas personas y hoy día, con los avances de la inteligencia artificial, se crean diferentes relaciones”.

La presentadora de televisión aclaró que jamás ha tenido algo que ver con expresidentes mexicanos: “Yo no conozco al expresidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco conozco al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca he compartido con ninguno de ellos, nunca he coincidido en ningún lugar, no tengo ninguna relación cercana con nadie que conozca a ninguno de ellos”.

López Obrador fue presidente de México en un período comprendido entre 2018 y 2024. Actualmente, tiene 71 años y se encuentra casado desde el 2006 con Beatriz Gutiérrez. Adamari agregó que sí está consciente de lo que todos los exmandatarios llegaron a ser durante su gobierno, pero eso no tiene nada que ver con que ella haya tenido algún tipo de vínculo.

López fue bastante enfática al mencionar que no lo ha visto en persona y, a pesar de que para algunos artistas esto ya es muy común, ella no termina de salir de la sombra de lo que puede generar el nombre de una persona sin su consentimiento: “He visto el trabajo que han hecho por su país, pero de ahí a tener una relación amorosa con ninguno de los dos, y todo esto ha sido creado con inteligencia artificial“.

