Escena mortal entre hispanos: adolescente dominicano baleado en hogar en Nueva York

Bryan Ventura Ramírez, joven de 20 años, fue arrestado como sospechoso de balear mortalmente al adolescente dominicano Robin Moscoso Hernández (17) dentro de una vivienda en Long Island (NY).

Ventura Ramírez fue acusado de homicidio involuntario y posesión ilegal de arma de fuego por el tiroteo sucedido dentro de una residencia en North Amityville, informó la Policía del condado Suffolk. El sospechoso es residente del hogar escena del crimen.

Moscoso Hernández, residente de Bethpage, fue descrito por la policía como un conocido del sospechoso, a quien supuestamente estaba visitando. Los agentes acudieron al lugar poco antes de las 9 p.m. del sábado y lo encontraron con una herida de bala en el pecho. El adolescente fue trasladado de urgencia al Good Samaritan Hospital en West Islip, donde lo declararon muerto, indicó Daily News.

La policía no proporcionó más detalles sobre los hechos que llevaron al tiroteo, si había alguien más en la vivienda en el momento del crimen ni quién llamó al 911 para reportar el hecho.

La violencia armada es constante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. La semana pasada Jonathan Adams, adolescente de 18 años recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenida para ser interrogadas.

En agosto Vick Ramjit, hombre de 38 años, murió tras ser baleado con su propia arma durante un forcejeo con un amigo dentro de una casa también en Queens.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.