Gianni Infantino anuncia intención de organizar Mundial en Bolivia

A pocos meses del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya la FIFA piensa en un nuevo destino para albergar la Copa del Mundo. En el marco de la celebración de los 100 años de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció su intención de organizar este torneo en dicho país.

En un acto este martes, Infantino estuvo junto a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El mandamás de la FIFA tomó la palabra y en medio de su discurso aseguró que Bolivia será sede de un Mundial de fútbol. Aunque no especificó en qué categoría.

“Hoy es un día histórico para los presentes. Vamos a traer un mundial aquí a Bolivia, por supuesto. Ya hablaremos de que Mundial. Creo que con esta estructura que estamos construyendo acá, por la pasión que tiene este país, claro que debemos seguir aquí apoyando”, dijo.

“Ya vamos a conversar con el presidente electo Rodrigo Paz, como podemos aún ayudar a contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia. El fútbol es alegría, es pasión. Y estoy seguro de que luego el pueblo boliviano le agradecerá a su presidente electo, de la Federación, Conmebol y FIFA”, añadió.

Earlier today, while visiting Santa Cruz, Bolivia to announce that the 2027 Copa Sudamericana Final will be held there, FIFA President Gianni Infantino shared that he wants to bring an edition of the World Cup to Bolivia.



“We are going to host the World Cup here. We’ll see what… pic.twitter.com/F5zFVa0TDq — José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) October 21, 2025

Incluso, Infantino se atrevió a decir que La Paz, capital de Bolivia, era la capital del mundo del fútbol por el ambiente y el fanatismo que se respira entre sus ciudadanos.

Bolivia, un proyecto de Gianni Infantino

Infantino es presidente de la FIFA desde el 26 de febrero de 2016. Fue elegido durante el Congreso Extraordinario de la FIFA en Zúrich, convirtiéndose en el noveno presidente en la historia del organismo.

Al poco tiempo de haberse juramentado como presidente de la FIFA, Infantino viajó a Bolivia y prometió que se organizaría un Mundial de divisiones menores. Esto debió ocurrir durante el año del Bicentenario. Sin embargo, nunca sucedió.

Bolivia, un país con condiciones adversas para albergar un Mundial

Bolivia enfrenta varias condiciones adversas para albergar un Mundial de fútbol, tanto por factores geográficos como estructurales. Las dos ciudades donde suelen jugarse partidos internacionales por Eliminatorias Sudamericanas son El Alto (13,000 pies de altura) y La Paz (12,000 pies de altura).

Esta altitud puede provocar mal de altura afectando el rendimiento de jugadores no aclimatados: menor oxigenación, fatiga rápida y riesgo de problemas respiratorios.

Además, Bolivia no cuenta actualmente con estadios que cumplan todos los requisitos FIFA para un Mundial (capacidad, tecnología, accesos).



