J Balvin reflexiona sobre la salud mental: “Puedes sentirte como una carga, pero no es así”

El cantante colombiano J Balvin se sinceró sobre temas de salud mental y cómo afecta a los famosos. J Balvin ha hablado abiertamente sobre cómo ha lidiado con problemas de ansiedad y depresión.

En una entrevista para la revista PEOPLE, el artista colombiano se dirigió a sus seguidores y les recomendó desconectarse de las redes sociales y disfrutar de los momentos cotidianos de la vida, destacando el valor tan importante que esto tiene en la salud mental de las personas.

“Desconéctate un poco. Deja el teléfono, aléjate de las redes sociales. Distorsionan mucho las cosas, te hacen sentir que todos lo tienen todo resuelto, y eso puede trastocarte. Empiezas a comparar y pierdes de vista tu propio camino. Mi consejo sería centrarse en las cosas reales, como poder hablar por teléfono con tu madre o cenar con un amigo. Esos momentos cotidianos te conectan con la realidad. Cuanto más los percibes, más importantes empiezan a ser”, dijo el reguetonero en la entrevista.

J Balvin aseguró que su estatus de celebridad hizo que fuese más difícil sincerarse sobre los problemas de salud mental que enfrentó en el pasado. El artista aconsejó abrirse a sus sentimientos y comunicar a su entorno lo que está sintiendo.

“Puede parecer que nuestra vida es perfecta, pero eso no es real. Todos somos humanos, todos pasamos por cosas. Mi consejo: no te lo guardes. Cuando lidias con la ansiedad o la depresión, puedes sentirte solo o como una carga, pero no es así. Quienes te quieren, quieren ayudarte, así que dales una oportunidad”, ha expresado.

Balvin aseguró que recibir el diagnóstico de depresión y ansiedad fue un alivio ya que pudo ponerle nombre a lo que le estaba afectando su vida.

“El simple hecho de ser honesto sobre cómo te sientes puede cambiarlo todo. Antes, incluso de que me diagnosticaran depresión y ansiedad, todo era oscuro. Ni siquiera sabía qué me pasaba por la cabeza. Recibir ese diagnóstico fue un alivio, porque me dio un nombre para lo que estaba luchando”, dijo.

El artista también habló sobre la importancia de la actividad física en la salud mental. “Gran parte de controlar la ansiedad reside en comprender que la salud mental y la física van de la mano. Realmente no se puede tener una sin la otra. Estar activo es una válvula de escape para mí; me ayuda a liberar mucho del estrés que llevo”, dijo el intérprete de ‘Ginza’.

En noviembre de 2020 J Balvin se ausentó de las redes sociales para concentrarse en su salud mental debido a una recaída de ansiedad y depresión.

Sigue leyendo:

Sean “Diddy” Combs inicia el proceso de apelación tras ser condenado a cuatro años de prisión

Christian Nodal y Rauw Alejandro encabezarán el espectáculo en los Latin GRAMMY 2025

Melissa Barrera regresa a Hollywood junto a John Travolta en ‘Black Tides’