Sean “Diddy” Combs inicia el proceso de apelación tras ser condenado a cuatro años de prisión

El rapero y magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs tiene la intención de apelar su condena de más de cuatro años de prisión por delitos de transporte para ejercer la prostitución.

A través de un aviso presentado el lunes por los abogados de Combs en el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York se informa sobre la intención de apelar la condena del dueño de Bad Boy Records.

En el aviso, presentado por la abogada Alexandra Shapiro, no se especifica por cuál motivo la defensa presentará la apelación. En el pasado el equipo de abogados de Combs argumentó que el cargo de transporte para ejercer la prostitución no era aplicable en el caso de Combs.

Los abogados presentaron el recurso de apelación el lunes 20 de octubre y se espera que presenten los documentos formales pronto.

El pasado 3 de octubre Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a cuatro años y 2 meses de prisión tras un juicio mediático que duró ocho semanas. Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y absuelto de los delitos de conspiración y trafico sexual, delitos con los que se enfrentaba a la cadena perpetua.

La Fiscalía pedía al juez Arun Subramanian que condenara a Combs a más de 11 años de prisión por la gravedad de los delitos de los que fue declarado culpable. La defensa, en cambio, solicitaba una condena de 14 meses de prisión lo que liberaría al rapero poco después de finalizado el juicio ya que tenían que tomar el cuenta el año que cumplió en prisión tras su arresto en septiembre de 2024.

El juez condenó a Combs a 50 meses de prisión, una multa de $500,000 dólares y cinco años de libertad condicional una vez cumplida la condena.

Durante el juicio varias mujeres testificaron en contra de Combs, entre ellas su exnovia Cassie Ventura, quien alegó que Combs abusó físicamente de ella y la obligó a tener relaciones sexuales con acompañantes masculinos durantes las famosas fiestas organizadas por el rapero llamadas ‘Freak Offs’. Otras mujeres también declararon haber sido víctimas de abuso sexual durante estas fiestas.

Aunque la defensa reconoció la agresión física de Combs hacia Ventura, ya que quedó registrada por la cámara de seguridad de un hotel en Los Ángeles, negaron que el rapero haya obligado a mujeres a tener relaciones y aseguró que todos los actos fueron consensuados.

Poco antes de conocer su condena, el rapero reconoció su comportamiento el cual calificó de “enfermizo”. “Estaba enfermo, enfermo por las drogas. Estaba fuera de control, necesitaba ayuda y no la recibí, y no puedo poner excusas porque mi madre me enseñó. Me perdí en mi sueño de vida. No soy una persona descomunal. Solo soy un ser humano, estaba esforzándome al máximo, pero me perdí en mis excesos”, dijo.

Sean ‘Diddy’ Combs se mantiene encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

