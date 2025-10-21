Jody’s retira palomitas de maíz de Cabot Creamery por presencia de alérgeno

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anuncia el retiro del mercado en nueve estados del país de un lote de Palomitas de Maíz de Cabot Creamery producido por Jody’s Inc. El motivo del retiro es la presencia maní, uno de los principales alergenos causante de intoxicaciones alimentarias.

El producto afectado son las palomitas de maíz cabot creamery con sal marina, caramelo y queso cheddar en su presentación de bolsa de 170 gramos (6 oz). El retiro se produce luego que el 15 de octubre de 2025, la empresa fue notificada por The Farmer Companies, Inc. que recibieron dos quejas de clientes porque se encontraron maní en sus bolsas del producto.

¿Cómo identificar el producto afectado?

La FDA publica en su sitio web una imagen del producto retirado del mercado. Crédito: FDA | Cortesía

El maní no fue declarado en el etiquetado, por lo que las personas sensibles a este alimento generen una reacción alérgica grave o potencialmente mortal en caso de consumo. A continuación, la información del fabricante sobre el lote retirado del mercado:

UPC: 8 50016 94430 6

Número de Lote: 2519907B1

Fecha de Consumo Preferente: 15 de julio de 2026 (07 15 26)

¿Dónde fue distribuido el producto?

El reporte de retiro indica que fue distribuido por Jody’s Inc. el 23 de julio de 2025 a almacenes y centros de distribución. Los estados incluye: California, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Maryland, Carolina del Norte, Oregón y Texas y posteriormente a establecimientos minoristas en todo el país.

Aunque hasta la fecha no hay reporte de personas afectadas por el consumo del producto retirado del mercado, se insta a los consumidores a revisar la información del empaque y en caso de que coincida, evite su consumo, descarte o devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso completo.

Para consultas o comentarios puede comunicarse con Jody M. Wagner al 757-422-8646 ext. 103, de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. (hora del este).

