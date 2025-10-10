Riesgo de Listeria: Nuevo retiro de ensalada de pasta con mozzarella ahumada en 24 estados del país

Luego de una la alerta de Fresh Creative Foods, sobre una posible contaminación por Listeria monocytogenes, varias empresas que recibían producto de este proveedor comenzaron a retirar productos del mercado. El más reciente fue el anuncio del 8 de octubre de 2025 de Sprouts Farmers Market de Arizona que retira del mercado lotes selectos de ensalada de pasta con mozzarella ahumada que se venden en 24 estados del país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), emitió un reporte de retiro que explica que los productos pueden estar contaminados con Listeria monocytogenes. Se venden en el mostrador de delicatessen o en la sección de comida.

Esto se produce tras un retiro del mercado iniciado por Fresh Creative Foods debido a una posible contaminación por Listeria monocytogenes del ingrediente de pasta fabricado por Nate’s Fine Foods de Roseville, California.

¿Cómo identificar el producto?

La FDA publicó en su sitio web una imagen del producto. Crédito: FDA | Cortesía

Los lotes afectados de ensalada de pasta con mozzarella ahumada Sprouts estaban envasados ​​en recipientes de plástico y se vendían en la sección Grab & Go o se empacaban directamente en el mostrador de servicio de delicatessen.

(UPC 2-15786-00000): Fechas de caducidad del 10/10/25 al 29/10/25.

(UPC 2-15587-00000): Fechas de caducidad del 10/10/25 al 29/10/25.

¿Dónde se distribuyó el producto?

El reporte de la FDA informa que el producto se vendió del 31/8/2025 al 7/10/2025 en 24 estados de EE. UU.: Alabama (AL), Arizona (AZ), California (CA), Colorado (CO), Delaware (DE), Florida (FL), Georgia (GA), Kansas (KS), Misuri (MO), Luisiana (LA), Maryland (MD), Carolina del Norte (NC), Nueva Jersey (NJ), Nuevo México (NM), Nevada (NV), Oklahoma (OK), Pensilvania (PA), Carolina del Sur (SC), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Virginia (VA) y Washington (WA) y Wyoming (WY).

Conoce las consecuencias de una infección por Listeria

Aunque hasta la fecha no se han presentado personas afectadas por el consumo del producto, se insta a evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

Recordemos que la Listeria monocytogenes es un microorganismo que puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas frágiles o mayores, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Los síntomas pueden variar así como la gravedad. En personas sanas se pueden presentar síntomas breves, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, en mujeres embarazadas puede causar abortos espontáneos y muerte fetal en mujeres embarazadas. Se recomienda acudir al médico en caso de consumo de uno de los productos sujetos a retiro y algún síntoma.

