Más de 6 millones de huevos retirados del mercado: El riesgo de Salmonella dispara las alarmas

Un total de 6,274,980 unidades de huevos, equivalentes a 522,915 docenas, producidos por Black Sheep Egg Company, LLC, fueron retirados del mercado debido a un posible riesgo de contaminación por Salmonella, según un aviso de clasificación emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La FDA publicó en su sitio web el 14 de octubre un aviso de clasificación de “Clase I” sobre el retiro de seis productos diferentes de Black Sheep Egg Company. La clasificación “Clase I” implica que existe una “probabilidad razonable” de que el consumo de los huevos “cause graves consecuencias adversas para la salud o la muerte”.

Los productos se vendieron en seis estados del país en establecimientos minoristas y mayoristas de Arkansas y Missouri, así como en establecimientos mayoristas de California, Indiana, Michigan y Texas.

Cómo identificar los Huevos Black Sheep Egg Company retirados del mercado

El retiro incluye 10 lotes de huevos para un total de 522,915 docenas por una contaminación por Salmonella.

Huevos Grandes Marrones (Grado A):

Código H-0047-2026: Cajas de 12 unidades (UPC: 860010568507). Cantidad: 23,625 docenas.

Código H-0048-2026: Cajas de 18 unidades (UPC: 860010568538). Cantidad: 16,245 docenas.

Códigos Afectados: Fecha Juliana 190 (Consumir/Venta antes del 22/08/2025) hasta Fecha Juliana 260 (Consumir/Venta antes del 31/10/2025).

Huevos Marrones (Grado AA):

Código H-0049-2026: Grandes, en cajas sueltas (15 docenas). Cantidad: 20,625 docenas.

Código H-0050-2026: Medianos, en cajas sueltas (15 docenas). Cantidad: 14,220 docenas.

Código H-0051-2026: Grandes, en palés abiertos (900 dz/palé). Mayor cantidad: 288.900 docenas.

Código H-0052-2026: Medianos, en palés abiertos (900 dz/palé). Cantidad: 58,500 docenas.

Códigos Afectados (Cajas Sueltas): Fecha Juliana 190 (Consumir antes del 22/08/2025) hasta Fecha Juliana 260 (Consumir antes del 31/10/2025).

Códigos Afectados (Palés): Fecha Juliana 190 (Venta antes del 07/08/2025) hasta Fecha Juliana 260 (Venta antes del 16/10/2025).

Huevos Blancos (Grado AA):

Código H-0053-2026: Grandes, en palés abiertos (900 dz/palé). Cantidad: 7,200 docenas.

Código H-0054-2026: Medianos, en palés abiertos (900 dz/palé). Cantidad: 46,800 docenas.

Código H-0055-2026: Grandes, en cajas de 12 unidades. Cantidad: 23,400 docenas.

Código H-0056-2026: Medianos, en cajas de 18 unidades. Cantidad: 23,400 docenas.

Códigos Afectados: Coinciden con los rangos de fechas julianas de los huevos marrones (Consumir/Venta antes del 07/08/2025 al 31/10/2025, dependiendo del empaque).

¿Cuáles son los síntomas por infección de Salmonella?

La Salmonella es una bacteria que provoca infecciones potencialmente graves y, en casos excepcionales, mortales.

En personas sanas se puede superar la enfermedad sin complicaciones, mientras que para aquellas con sistemas inmunitarios debilitados, adultos mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas, los riesgos pueden ser mayores e incluso causar estragos.

Entre los síntomas frecuentes de la salmonelosis que aparecen tras consumir el alimento contaminado se encuentran: fiebre, diarrea (a veces con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

