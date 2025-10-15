Ben’s Original confirma que ciertos arroces listos podrían contener piedras

Ben’s Original anuncia el retiro de ocho lotes de tres tipos de arroz Ben’s Original: de grano largo blanco, integral y de grano largo y silvestre, listos para consumir debido a la posible presencia de pequeñas piedras provenientes de la granja.

El reporte de retiro de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) detalla que el retiro obedece a la posible presencia de pequeños cálculos naturales provenientes de la plantación de arroz. Estos cálculos representan un posible riesgo de lesiones en la boca o el tracto digestivo si se consumen.

¿Cuáles productos retiran del mercado?

El producto fue distribuido a minoristas como Target, HEB,Amazon, United Markets y Piggly Wiggly entre agosto y septiembre. Y no se descarta que también se vendiera en Associated Grocers, C&S y Dot Foods. Se insta a los consumidores a revisar la información de lote para corroborar si se trata de un producto sujeto a retiro.

Arroz blanco de grano largo Ben’s Original Ready Rice: Lotes 533ELGRV22 y 534ALGRV22, con fecha de caducidad 8/2026. Distribuidos en HEB.

Lotes 533ELGRV22 y 534ALGRV22, con fecha de caducidad 8/2026. Distribuidos en HEB. Arroz integral Ben’s Original Ready Rice : Lotes 534AMGRV22, 534BMGRV22 y 534DMGRV22, con fecha de caducidad 8/2026. Distribuidos en Target y HEB.

: Lotes 534AMGRV22, 534BMGRV22 y 534DMGRV22, con fecha de caducidad 8/2026. Distribuidos en Target y HEB. Arroz de grano largo y salvaje Ben’s Original Ready Rice: Lotes 533BMGRV22, 533CLGRV22 y 533CMGRV22, con fecha de caducidad 8/2026. Distribuidos en United Markets, HEB, Amazon y Piggly Wiggly.

La empresa aclara que el retiro es exclusivo para los ocho códigos de lote y fechas de caducidad que se indicaron. Asegura que están tomando medidas para retirar los productos afectados de las tiendas donde se enviaron y notificar a los consumidores. La información puede ser verificada en el sello inferior de la parte posterior del paquete.

Por este retiro de productos de arroz no se han presentado personas afectadas o con lesiones ni enfermedades relacionadas con el producto potencialmente afectado.

En caso de haber comprado el producto, evite consumirlo, descártelo o regrese al lugar de la compra. En caso de comentarios o dudas puede consultar a Atención al Consumidor de Ben’s Original al 1-800-548-6253, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora estándar del centro (CST), y sábados y domingos de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (CST).

Sigue leyendo: