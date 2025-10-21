Joe Jonas reaccionó a los rumores de que consumió cocaína en el escenario

El cantante Joe Jonas, integrante de los Jonas Brother, aclaró que no consumió cocaína en el video viral en el que pareciera que aspira algo durante un concierto. En redes sociales se especuló que el artista estaba inhalando cocaína, pero el músico desmintió los rumores.

En una entrevista para la revista ‘Esquire’ Joe Jonas aseguró que nunca ha tocado la cocaína ni ha estado cerca de consumir drogas.

“Nunca he tocado la cocaína en mi vida. Si lo hiciera, creo que sería un poco más discreto que hacerlo en el escenario”, dijo Joe Jonas.

Los Jonas Brothers se presentaron en el Intuit Dome Los Ángeles durante su gira JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour a principios de septiembre. Durante el concierto una persona del público grabó a Joe Jonas mientras se encontraba detrás del escenario.

En el video se podía observar al cantante revisándose la nariz en un espejo y luego limpiándosela. Tras la difusión del video muchos especularon que el artista estaba consumiendo cocaína. En ese momento, el ex actor de Disney respondió divertido a las especulaciones: “¿Nunca han tenido un moco?”

Una vez aclarados los rumores, Joe Jonas habló sobre su dificultad para conseguir citas durante la gira ahora que está soltero tras su divorcio con la actriz Sophie Turner, con quien comparte dos hijas.

Según explicó su agenda de gira con sus hermanos Kevin Jonas y Nick Jonas hace que tener citas sea complicado. “Cinco shows seguidos no hacen que sea fácil conocer a alguien para tomar un café”, dijo el músico. Agregó: “Supongo que Instagram y TikTok son aplicaciones, y he conocido gente de esa manera”.

Otro de los aspectos de la entrevista que llamó la atención fue su opinión sobre el nuevo álbum de su exnovia, la estrella pop Taylor Swift. Joe Jonas destacó la grandeza musical de Taylor Swift y dijo que su álbum The Life of a Showgirl tiene canciones pegadizas.

“He escuchado algunas canciones. Creo que ella es obviamente la artista más grande del momento, y me parece bueno. Todo el mundo tiene una opinión al respecto, pero por lo que he escuchado, hay melodías muy pegadizas”.

Joe Jonas y Taylor Swift tuvieron una breve relación de tres meses en 2008. Taylor Swift dijo que Joe Jonas terminó con ella en una llamada telefónica que duró 25 segundos. A pesar de ese episodio, ambos desarrollaron una buena amistad con el paso de los años. Joe Jonas se casó y divorció de Sophie Turner mientras que Taylor Swift está comprometida con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

