Joe Jonas elogia el nuevo álbum de su exnovia Taylor Swift

El cantante Joe Jonas, integrante de la agrupación Jonas Brothers, opinó sobre el nuevo álbum de su exnovia, la estrella pop Taylor Swift.

Joe Jonas habló sobre este tema durante una entrevista para Esquire junto con sus hermanos Nick y Kevin Jonas. En la conversación, Joe confesó que ha escuchado un poco del álbum ‘The Life of a Showgirl’ y aseguró que le parece “pegajoso”.

En la entrevista le preguntaron sobre el duodécimo trabajo discográfico de Taylor Swift porque Joe Jonas fue uno de los primeros novios de la cantante durante el inicio de su carrera. Además el cantante “inspiró canciones y un montón de especulaciones en línea sobre el contenido lírico de Swift tras su ruptura en 2008”, según dice la revista.

Joe Jonas aseguró que Taylor Swift es una de las artistas más importantes del momento y le pareció que su nuevo álbum tiene melodías pegadizas. “He escuchado algunas cosas. Creo que, obviamente, es la artista más importante del momento, y me parece buena. Todo el mundo tiene su opinión, pero por lo que he oído, tiene algunas melodías pegadizas”, dijo el cantante.

Taylor Swift y Joe Jonas tuvieron una breve relación que comenzó en julio de 2008 y terminó tres meses después. En aquel entonces Swift tenía 19 años y Joe Jonas 20. Ambos comenzaron a salir discretamente luego de que Swift fue artista invitada de los Jonas Brothers en varios de sus conciertos de la gira Burnin’ Up Tour.

Tras la ruptura, Taylor Swift escribió una canción dedicada a Joe Jonas llamada “Forever & Always” que forma parte del álbum ‘Fearless’. “[Es] una canción sobre ver a alguien desvanecerse por completo en una relación y preguntarse qué hizo mal”, le dijo Swift a PEOPLE.

En una entrevista con The Ellen DeGeneres Show, Taylor Swift reveló que Joe Jonas rompió con ella en una llamada telefónica que duró 25 segundos. “Algún día encontraré a alguien realmente genial, ideal para mí…. Cuando encuentre a esa persona ideal, será maravillosa, y cuando la mire, ni siquiera podré recordar al chico que me dejó por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años”, dijo la cantante en el programa.

Joe Jonas respondió a esta declaración en su página de MySpace. “Para quienes expresaron su preocupación por la llamada de los ’27 segundos’, llamé para hablar con la otra persona”, continuó. “Es obvio que esos sentimientos no fueron bien recibidos. No terminé la conversación. Lo hizo otra persona. Las llamadas solo duran mientras la persona al otro lado de la línea esté dispuesta a hablar”.

A pesar de lo ocurrido, con el paso de los años Joe Jonas y Taylor Swift han desarrollado una buena relación de amistad e incluso han compartido juntos en fechas importantes y eventos.

