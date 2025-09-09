Joe Jonas aclara peculiar gesto en bastidores tras difusión de video viral

El cantante Joe Jonas ha sido blanco de especulaciones tras la difusión de un video viral en el que se le ve detrás del escenario durante un concierto tomándose un momento para limpiarse la nariz antes de comenzar a cantar.

Los Jonas Brothers se presentaron en Los Ángeles el sábado por la noche y durante su presentación un fan que se encontraba entre el público grabó el momento en el que el cantante se acercó una toalla a la nariz y después hizo varios gestos mientras miraba su rostro en el reflejo.

En redes sociales se especuló que el cantante estaba consumiendo sustancias tras bambalinas, un rumor que circuló con bastante fuerza en diferentes plataformas.

Sin embargo, en uno de esos videos el artista respondió a las especulación y aclaró en tono sarcástico que realmente se estaba limpiando mocos de la nariz.

“Jajaja, ¿nunca tuviste un moco?”, escribió Jonas en un comentario en TikTok que luego borró, pero que fue recogido por Page Six.

En el pasado Joe Jonas ha negado rumores sobre consumo de sustancias y aseguró que nunca ha tenido problemas con las drogas.

En 2013 los Jonas Brothers hicieron una pausa debido a una “ruptura creativa”. Sin embargo, circuló el rumor de que Joe Jonas estaba sufriendo problemas de drogas.

En aquel momento dijo en una entrevista a ABC News que no tenía ningún problema con las drogas. “Normalmente desmonto cualquier rumor enseguida. Pero como primero estábamos averiguando qué nos pasaba como hermanos, mantuvimos un poco de silencio sobre el tema de las drogas. Nunca he tenido problemas con las drogas ni las he consumido. Estoy bien… Feliz y sano”, dijo en aquel momento.

Los Jonas Brothers se encuentran de gira con ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour” que comenzó el 10 de agosto en Nueva Jersey. Según dijo la agrupación conformada por Joe, Nick y Kevin Jonas, el objetivo de la gira es celebrar sus 20 años haciendo música juntos y el futuro de la banda.

“Esta gira es a la vez una celebración de 20 años haciendo música juntos y el inicio de los próximos 20 con nuestro nuevo álbum, lo que la convierte en la actuación más especial que jamás hayamos hecho”, escribió la banda en un comunicado compartido a través de Instagram en junio.

