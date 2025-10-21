Louis Tomlinson arremete contra Logan Paul por entrevista a Liam Payne: “Siempre lo despreciaré”

El músico Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, tuvo unas fuertes palabras en contra del youtuber Logan Paul por una entrevista que le hizo al fallecido Liam Payne.

En una reciente entrevista para The Independent, Louis Tomlinson confesó que “siempre despreciará” a Logan Paul por la entrevista que le hizo a su excompañero de banda Liam Payne en 2022.

“Siempre lo despreciaré [a Logan Paul]. Es un cabr#$% horrible”, dijo Louis Tomlinson en la entrevista. “Creo que ese también es el problema con algunos de estos nuevos medios. Me gustaría pensar que la mayoría de los periodistas, algunos periodistas, tienen el deber de diligencia”, dijo Tomilson.

Tomlinson no explicó qué le molestó de la entrevista con Liam Payne. Sin embargo, respaldó varias declaraciones que su excompañero hizo sobre su época en One Direction.

Durante su entrevista en Impaulsive en 2022, Liam Payne aseguró que había sido el líder designado de 1D. Tomlinson respaldó esta aseveración de su excompañero. “Definitivamente fue un rol que le asignaron. Esa es la verdad”, declaró a la revista.

En la entrevista con Logan Paul, Liam Payne aseguró que él y Louis Tomlinson se odiaban durante su tiempo en One Direction aunque después desarrollaron una fuerte amistad.

“Louis era salvaje y quería serlo, y ese es su espíritu. Además, ahora es mi mejor amigo, pero en la banda nos odiábamos”, dijo Liam Payne en ese momento.

Tomlinson expresó palabras de cariño hacia Payne durante su entrevista a The Independent. “Sí, y los mejores amigos son aquellos con los que, cuando finalmente te encuentras, es como si no hubiera pasado el tiempo”, declaró a la publicación. “También es increíble ver a todos tan bien, cada uno a su manera”. También aseguró que la muerte de Payne unió a los exintegrantes de One Direction.

“Sí, y los mejores amigos son aquellos con los que, cuando finalmente te encuentras, es como si no hubiera pasado el tiempo. También es increíble ver a todos tan bien, cada uno a su manera”, declaró a la publicación.

Tomlinson aseguró que la muerte de Liam Payne es algo que “nunca aceptará”. El ex One Direction recordó las cualidades de Liam. “Liam siempre me entretenía. Si me aburría y quería reírme, él hacía ese papel”, dijo.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 luego de caer de un balcón del tercer piso de un hotel en Palermo, Buenos Aires. El cantautor británico estaba bajo los efectos del alcohol, antidepresivos y otras sustancias estupefacientes al momento de su muerte.

Sigue leyendo:

Joe Jonas reaccionó a los rumores de que consumió cocaína en el escenario

Sean “Diddy” Combs inicia el proceso de apelación tras ser condenado a cuatro años de prisión

J Balvin reflexiona sobre la salud mental: “Puedes sentirte como una carga, pero no es así”