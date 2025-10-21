Maribel Guardia e Imelda Tuñón declaran en el juzgado por la herencia de Julián Figueroa

Después de varios meses de aparente calma tras la batalla legal por la custodia del pequeño José Julián, la actriz Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, volvieron a verse frente a frente en los tribunales.

La costarricense y Tuñón acudieron al Juzgado Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Cuernavaca, donde se llevó a cabo una audiencia por asuntos relacionados con la herencia de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien falleció en 2023.

El encuentro, que se prolongó por casi nueve horas, marcó un nuevo capítulo en la disputa familiar que surgió tras la muerte de Figueroa. A su salida del juzgado, Maribel Guardia atendió brevemente a los medios y aclaró que el proceso actual corresponde a un juicio de apelación promovido por Imelda.

“Este es apenas el primer encuentro de un largo proceso”, declaró la también cantante. “Yo quiero lo mejor para el niño. En el testamento, el heredero universal es José Julián, pero yo no lo intesté. Yo no tengo vela en este entierro”, añadió tajante, negando cualquier participación directa en la controversia.

Por su parte, Marco Chacón, esposo de Guardia y su representante legal, explicó que el litigio actual tiene que ver con la impugnación de Imelda sobre el testamento que dejó Julián Figueroa.

“No es nada del otro mundo. Ellos (Imelda y sus abogados) demandan la impugnación del testamento, y hoy se celebró la primera audiencia en la que se tomó declaración a cada una de las partes, de manera independiente”, indicó en declaraciones retomadas por El Sol de Cuernavaca.

El documento en disputa, fechado en marzo de 2018 en Zihuatanejo, ha sido señalado por la parte demandante como presuntamente apócrifo. Aunque en un principio Imelda Tuñón manifestó que no estaba interesada en la herencia de su difunto esposo, argumentando que prefería concentrarse en su desarrollo profesional, posteriormente decidió iniciar acciones legales al conocerse la existencia de dicho testamento.

En cuanto a su relación con su nieto, Maribel Guardia evitó profundizar en detalles. Visiblemente conmovida, comentó que no ha tenido contacto con el pequeño José Julián desde hace varios meses.

“No sé si lo voy a volver a ver. Me llevo lo mejor de ese niño porque lo tuve desde que nació y hasta los ocho años”, expresó.

Este nuevo proceso judicial entre ambas famosas apenas comienza y podría extenderse durante varios meses. Mientras tanto, Maribel Guardia e Imelda Tuñón se han mantenido firmes en su decisión de defender lo que cada una considera justo.

