Senado de Carolina del Norte aprueba nuevo mapa electoral en beneficio de los republicanos

El Senado de Carolina del Norte aprobó este martes con 26 votos a favor y 20 en contra un nuevo mapa de distritos que podría aumentar la representación republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en medio de críticas de la oposición y protestas frente al Capitolio estatal.

La redistribución, impulsada por legisladores del Partido Republicano, busca reforzar su presencia en el Congreso antes de las elecciones de mitad de período previstas para el próximo año.

El mapa agregaría más votantes republicanos a un escaño en disputa en manos demócratas en el estado, elevando así su control en 11 de los 14 distritos del estado.

Tras la votación, el líder del Senado, Phil Berger, publicó en la red social X una fotografía junto al presidente Donald Trump y celebró la aprobación del nuevo mapa.

“Los republicanos de Carolina del Norte no se quedarán de brazos cruzados mientras los demócratas continúan ignorando la voluntad del pueblo en un intento de imponer su agenda liberal”, escribió el legislador.

Días atrás, Berger y el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Destin Hall, habían anunciado en un comunicado conjunto su intención de “proteger la agenda del presidente Trump y salvaguardar el control republicano del Congreso”.

Mientras tanto, en las afueras del edificio legislativo, grupos de manifestantes expresaron su rechazo al plan, calificándolo de una “toma de poder”, según The New York Times. Algunos portaban pancartas con la palabra “tramposos” en referencia a lo que consideran una manipulación partidista del sistema electoral, reseñó el medio.

Batalla de mapas electorales

El nuevo mapa aún debe ser votado por la Cámara estatal, donde los republicanos también tienen mayoría. De acuerdo con la Constitución de Carolina del Norte, el gobernador demócrata Josh Stein no puede vetar los planes de redistribución, lo que facilitaría su aprobación final esta misma semana.

El caso de Carolina del Norte no es aislado.

Durante el verano, Texas redibujó su mapa electoral bajo la dirección del gobernador Greg Abbott, con un plan que podría otorgar hasta cinco escaños adicionales al Partido Republicano. En respuesta, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, promovió una propuesta para revertir escaños republicanos en su estado, que será sometida a votación popular en noviembre.

A estos movimientos se suman otros estados como Missouri e Indiana, que han iniciado o considerado procesos de redistribución antes de las elecciones de 2026, en un contexto de creciente competencia partidista por el control de la Cámara de Representantes.

Sigue leyendo:

Cámara de Missouri aprueba mapa electoral que favorece a republicanos

Delegada de Puerto Rico en la convención republicana dice estar cómoda con plataforma aunque no mencione la estadidad

Trump anuncia celebración de convención republicana antes de las elecciones de medio término

