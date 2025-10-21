Starbucks confirma el 13 de noviembre para su esperado Día del Vaso Rojo 2025

El tradicional “Día del Vaso Rojo” de Starbucks, que marca el inicio de la temporada navideña, ya tiene fecha: el jueves 13 de noviembre. La gigante del café anunció que los clientes que compren una bebida navideña artesanal en una tienda participante recibirán un vaso navideño rojo reutilizable gratuito, hasta agotar existencias.

Starbucks prepara su personal para el Día del vaso Rojo, por lo que contará con más baristas en las tiendas para preparar bebidas y atender a los clientes.

La tradición se remonta a 1997, cuando surgieron los primeros vasos navideños, pero fue en 2022 cuando lanzó oficialmente Día de la Copa Roja con una colección de vasos rojos reutilizables gratuitos.

La noticia fue bien recibida en redes sociales, donde los fanáticos de la marca celebran el regreso de los vasos y comparte tips y trucos para no quedarse sin su vaso.

Uno de los requisitos para obtener el vaso gratis es adquirir una bebida navideña. Recordemos que Starbucks tiene pautado el lanzamiento del menú navideño el 6 de noviembre que incluye: Moca de Menta, Latte Caramel Brulée, Latte Helado de Galleta de Azúcar y Chai Helado de Pan de Jengibre.

Además, regresan la galleta de muñeco de nieve, la barra cranberry bliss y el danish de queso y ciruela azucarada. Se presentarán novedades como el cake pop de oso polar y el pan de canela para compartir (cinnamon pull-apart bread).

También está previsto que más adelante estén disponibles el Latte de Castaña Praliné y el Latte de Rompope (Eggnog) se ofrecerán más adelante en la temporada.

Los usuarios en redes sociales recomiendan descargar la aplicación para hacer el pedido, verificar si la cafetería está ubicada en un lugar con densidad de población, y tomar la previsión de llegar temprano para asegurar un vaso.

Sigue leyendo: